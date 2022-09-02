بعد إعدام القاضي حمران.. قضاة اليمن يعلنون التعليق المؤقت للعمل في النيابات والمحاكم 

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا نادي قضاة اليمن، اليوم الخميس، إلى التعليق المؤقت للعمل في كافة نيابات ومحاكم الجمهورية ابتداء من السبت القادم؛ وذلك بعد ساعات من إعدام مسحلين للقاضي حمران، في العاصمة صنعاء.

وأعلن النادي في بيان له، استثناء قرار التعليق للنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة وشعبها الاستئنافية.

كما طالب النادي، "النائب العام بسرعة تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضد الجناة الفاعلين، وكذا المحرضين وعلى رأسهم المدعو محمد علي العماد". وفق البيان.

كما طالب نادي القضاة، "سرعة البت في كــــآفة قضايا التعدي على القضاة المطروحة أمام النيابات المتخصصة".

وطالب النادي، ما أسماه بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، والحكومة الحوثية غير المعترف بها دوليًا "بإصدار قرار إداري عـآجل بإغلاق شبكة وقناة الهوية".

وعزى النادي السبب في مطالبته بإغلاق قناة الهوية "لمخالفتها لقانون الصحافة والمطبوعات والأصول المهنية في الاعلام، ودورها التحريضي في الاعتداءات على القضاة".

وحمّل النادي، "مجلس القضاء الأعلى كـآمل المسؤولية فيما وصل اليه وضع القضاء والقضاة، ومطالبتهم بتقديم استقالتهم، حفظاً لما تبقى من كرامة القضاء".

ودعا النادي "إلى تشكيل مجلس كفاءات يلبي طموحات الشعب بإصلاح القضاء وتقريب العدالة الناجزة".

كما طالب النادي، "النائب العام بسرعة تحريك الدعوى الجزائية قبل وزير المالية لإنتهاكه الاستقلال المالي للسلطة القضائية وعرقلة وتعطيل عملها".