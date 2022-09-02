تعز.. إصابة سائق شاحنة برصاص قناص حوثي في حي الزنوج

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب سائق شاحنة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر حقوقية، إن المواطن "عبدالله كامل احمد صالح" أصيب بطلقتين في قدمه اليسرى من قبل القناصة الحوثيين المتمركزين بحي الزنوج، مساء أمس.



وحسب المصادر فإن المواطن المُصاب كان يقود شاحنة (قلاب) على متنها أحجار بناء، مشيرين إلى أن المركبة لاتزال في مكان الحادثة بسبب استمرار عمليات القنص.



وخلال الآونة الأخيرة كثفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عمليات القنص في شمال وشرقي المدينة، متسببة بمقتل وإصابة عدداً من المدنيين.

