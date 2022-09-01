شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البعثة الأمميةتعبر عن قلقها.. استعراض الحوثي العسكري في الحديدةخرقا صارخ للهدنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعربت بعثة الأمم المتحدة (أونمها)، الخاصة بمراقبة تنفيذ بنود اتفاق استوكهولم في مدينة الحديدة شمال غرب اليمن، عن قلقها إزاء العرض العسكري الذي أقامته ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الخميس.

واعتبرت البعثة الأممية، ما أقدمت عليه ميليشيات الحوثي الانقلابية، من استعراض عسكري في محافظة الحديدة، خرقا من قبلها لاتفاق استوكهولم، والذي نص في أحد بنوده، على إبقاء مدينة الحديدة، خالية من المظاهر العسكرية، من كلا الجانبين.

وقالت البعثة الأممية (أونمها)، عبر سلسلة تغريدات أوردتها على حسابها الرسمي في موقع ”تويتر“، ”‏تُعرب بعثة (أونمها)، عن قلقها البالغ إزاء الاستعراض العسكري الذي جرى في مدينة ‎الحُديدة اليوم، خرقًا لاتفاق الحديدة“.

وأضافت: ”‏تراقب البعثة الوضع عن كثب، وتكرر مناشدتها لقيادة أنصار الله، أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية“.

وأكدت على أنه ”‏من الضروري، بذل كل جهد، لضمان حماية السكان المحليين، من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق“.

قلق أممي من التواجد العسكري فى المدينة

وكانت البعثة الأممية الخاصة بمراقبة اتفاق استوكهولم في الحديدة عبرت عن قلقها من التواجد العسكري في المدينة، حيث قالت في تغريدات سابقة، نشرتها مساء الثلاثاء الماضي: ”‏لاحظت بعثة (أونمها) بقلق بالغ، التواجد العسكري الكبير في مدينة الحُديدة، خلال الأيام الماضية، يجب أن تبقى الحُديدة، خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم“.

ودعت البعثة الأممية حينها قيادة ميليشيات الحوثي الإنقلابية، إلى احترام بنود اتفاق الحديدة، حيث قالت: ”‏تحث بعثة (أونمها)، القيادة الحوثية، على احترام بنود اتفاق الحُديدة، والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد، وذلك لصالح جميع اليمنيين“.

وشهدت محافظة الحديدة، مساء اليوم الخميس، عرضا عسكريا، استعرضت من خلاله ميليشيات الحوثي الانقلابية، عتادها وآلياتها العسكرية، بالإضافة إلى استعراضها لقوتها البشرية، كما أظهرت ذلك الصور المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، حول العرض.

حشد لمليشيا الحوثي غير مسبوق

وحشدت مليشيات الحوثي مئات الزوارق والآليات والمجاميع إلى الحديدة اليمنية، في أكبر تصعيد عسكري تشهده المحافظة المطلة على البحر الأحمر.

ودفعت هذه الحشود القتالية غير المسبوقة والتي تتدفق منذ منتصف الشهر الجاري، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لكسر صمت طويل، يعد الأول من نوعه، اتهمت فيه مليشيات الحوثي بشكل صريح بتكثيف الوجود المسلح والمساهمة في التصعيد عسكريا.