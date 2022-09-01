بعد ساعات من إعدام قاض.. اغتيال برلماني سابق أمام منزله وسط صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل برلماني يمني سابق، الخميس، برصاص مسلحين مجهولين في صنعاء الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت مصادر محلية، إن مسلحين أطلقوا النار على العميد عبدالله محمد الكبسي، أثناء خروجه من منزله في منطقة الحصبة وسط صنعاء، ظهر اليوم، وأردوه قتيلا ثم لاذوا بالفرار.



والكبسي هو عضو سابق في مجلس النواب اليمني عن مديرية حراز مناخه التابعة لمحافظة صنعاء، وهو ايضا عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام.



وجاءت حادثة مقتل الكبسي، بعد ساعات من تصفية عضو المحكمة العليا في صنعاء القاضي محمد حمران، بعد نحو 24 ساعة من اختطافه من قبل مسلحين يتبعون أحد قيادات مليشيات الحوثي.



ويراقبون أن هذه الحوادث والتصفيات تأتي في إطار صراع الأجنحة بين قيادات مليشيات الحوثي على النفوذ والسيطرة، فيما يعتقد آخرون، أنها مرتبطة باستراتيجية إيران في اليمن، بهدف تصفية كل من هو في محل شك في ولائه الطائفي.

