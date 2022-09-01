لأول مرة منذ الانقلاب.. المئات يعتصمون في ميدان السبعين بصنعاء احتجاجا على إعدام القاضي "حمران"

المنامة - ياسر ابراهيم - بدأ المئات من المواطنين الاعتصام في ميدان السبعين بأمانة العاصمة، اليوم الخميس، احتجاجا على إعدام القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.



ومساء أمس الأربعاء، أعدم مسلحون يعتقد أنهم يتبعون قياديا حوثيا؛ القاضي حمران، بعد 18 ساعة من اختطافه من منزله في حي الأصبحي بصنعاء، على خلفية صراع بين قيادات حوثية على أراضي وعقارات.



وتعهد المحتجون في ميدان السبعين، بمواصلة الاعتصام حتى تنفيذ مطالبهم التي تنشد العدالة لأولياء دم القاضي محمد حمران، وفق مصادر محلية.



وقالت المصادر لـ"يمن شباب نت"، إن "المعتصمين طالبوا بمحاكمة المحرضين والمشاركين في التخطيط والتنفيذ"، في إشارة لمحمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى للحوثي رئيس ما يسمى المنظومة العدلية.



وكان نادي القضاة في صنعاء قد اتهم محمد علي الحوثي بالتحريض على القضاة واستهدافهم باستمرار في صفحته وقراراته وفي وسائل الإعلام مثل قناة الهوية، التي مارست التحريض على القاضي حمران.

واعتبر القاضي عبدالوهاب قطران، أن ما حصل للقاضي محمد حمران، من خطف بوضح النهار ثم قيام الخاطفين بتصفيته هو نتاج طبيعي للتحريض ضد القضاء والقضاة من قبل رئيس منظومة التغريدات، في إشارة لمحمد الحوثي.



وقال قطران في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إنه "حذر القضاة من الاستمرار بالعمل بدون مرتبات، لمخاطر ذلك على العدالة ومسارها".



وأضاف مخاطبا القضاة، إن "قطع مرتباتكم هدفه تشويهكم وافسادكم ثم تحريض المجتمع والشعب عليكم باعتباركم متهبشين لصوص (...)".

ويعد الاعتصام في السبعين هو الأول منذ اجتياح مليشيات الحوثي لصنعاء، وتحديا لقرار العصابة بحظر الاحتجاجات والاعتصامات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

