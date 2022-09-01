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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس،، حجر الأساس لمشروع شق وسفلتة وتوسعة مدخل منفذ شحن البري بطول ٩ كلم.

وتفقد، مواقع العبارات المتضررة من السيول الناجمة عن إعصار ليان والتي تم توقيع عقد إنشاءها في العاصمة عدن مطلع أغسطس الجاري.

وزير الأشغال يضع حجر الأساس لمشروع شق وسفلتة مدخل منفذ شحن

ومن المتوقع أن يتم البدء في الأعمال الانشائية للمشروع الذي يموله صندوق صيانة الطرق وتنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع المهرة،الاسبوع القادم.

كما التقى وزير الأشغال العامة والطرق اليوم أهالي مديرية حات، مطلعا منهم على احتياجات المديرية من المشاريع خاصة في قطاع الطرق.

إلى ذلك ترأس وزير الأشغال العامة والطرق اجتماع للسلطة المحلية بمديرية شحن ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس ووكلاء الوزارة المهندسان وليد ردمان ووليد السحم ووكلاء محافظة المهرة محمد رعفيت وعوض قويزان ومسلم بن حزحيز ومدير عام المديرية محمد بن محمد ومدراء عموم منفذ شحن والمشاريع بمؤسسة الطرق ومكتب الاشغال بالمحافظة.

وتطرق الوزير إلى العقود التي تم ابرامها لتنفيذ مشروع ترميم الطرق الداخلية بالمحافظة.. موجها مدير عام مكتب الاشغال برفع دراسة حول سفلتة منفذ شحن.

ونوه إلى إنه عند قيام المشاريع وضبط الأوزان فإنه سيكون هناك إيرادات يمكن معها القيام بالمشاريع العملاقة في محافظة المهرة.

من جانبه اكد مدير منفذ شحن ان مشروع شق وتوسعة وسفلتة المنفذ سيمكنه من تقديم خدمات افضل للمسافرين والحركة التجارية وان ذلك سيحسن الإيرادات.

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، وضع عمل المحاجر الزراعية في المنافذ الجمركية.

الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع الزراعي ومدراء عموم الإدارات العامة الفنية والمختصة بالوزارة آلية ضبط الموارد المالية والإيرادات والتحديات التي تواجه سير عملهم والسبل الكفيلة بمعالجتها.

واشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في عموم المحاجر الزراعية النباتية والبيطرية التابعة للوزارة.. مشددًا في ذات الوقت على ضرورة مضاعفة العمل والمتابعة في ضبط وتنظيم آلية عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ البحرية والبرية في المحافظات المحررة.

واستعرض المختصون طبيعة عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ وآلية تحصيل موارد الدولة والرقابة عليها والمقترحات المقدمة لتطوير أدائها وتعزيز دورها لما لها من دور هام في فحص ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات النباتية والحيوانية التي تنتقل من وإلى البلد.



استقبل الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، السفير غير المقيم لجمهورية مصر العربية، احمد فاروق، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية المصرية المتميزة، وتقديره لمواقف مصر الشقيقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، بما في ذلك التوجيهات الرئاسية المصرية الاخيرة لتصحيح اوضاع المقيمين اليمنيين.

واشاد السفير المصري خلال اللقاء بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى جمهورية مصر العربية، والترتيبات الجارية لتنفيذها بالتنسيق عبر القنوات الرسمية في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.