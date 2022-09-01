شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إشهار مركز التغيير للإعلام والدراسات في محافظة شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جرى بمحافظة شبوة، اليوم، إشهار مركز التغيير للإعلام والدراسات، وذلك بموجب ترخيص من مكتب وزارة العمل والشؤون القانونية في شبوة رقم (272) لعام 2022م.

إشهار مركز التغيير للإعلام والدراسات في محافظة شبوة

وأكد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، أهمية إشهار أول مركز علمي متخصص في شبوة، وحرص قيادة السلطة المحلية في شبوة على دعم المركز في تحقيق توجهاته البحثية والإستراتيجية.. مشيدا بأهداف المركز ورسالته العلمية، ودوره المناط به في خدمة ومعالجة الكثير من القضايا العامة على المستوى المحلي والوطني.

من جانبه استعرض مؤسس ورئيس المركز علي بن يحيى، الأهداف العامة للمركز ومشاريعه المستقبلية.. مؤكدا سعي المركز لإنتاج البحوث والدراسات المتخصصة والداعمة لصناع القرار، والعمل على تنوير المجتمع، وتعزيز قيم الحوار والتسامح ونبذ العنف والكراهية، والاهتمام بقضايا المرأة والطفل وحقوقهم.

حضر حفل الإشهار الوكيل المساعد لمحافظة شبوة سالم الأحمدي، وعدد من مدراء العموم في شبوة، وعدد من نواب رئاسة جامعة شبوة وعمداء الكليات بالجامعة.



وأعادت الجمعية الكويتية للإغاثة، تجهيز وتأثيث ثماني مدارس أساسية وثانوية في خمس محافظات، وذلك تزامنا مع تدشين العام الدراسي الجديد في إطار مساهمتها بدعم قطاع التعليم.

واستهدف مشروع التجهيز والتأثيث الـ 8 مدارس الأساسية والثانوية للبنين والبنات في محافظات حضرموت ولحج والضالع ومأرب وشبوة، وذلك عبر توفير عدد من المتطلبات والاحتياجات تضمنت مكيفات وألواح طاقة شمسية مع بطاريات وأجهزة كمبيوتر وكراسي وطاولات للمكاتب ومعامل حاسوب وكراسي للتلاميذ ومكاتب أرشفة وأسرة تمريض ودوالايب وآلات طباعة وتصوير.

وقال نائب مدير مكتب الجمعية الكويتية للإغاثة في اليمن عادل باعشن لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) " إن مشروع التجهيز والتأثيث الذي أنجز خلال الأشهر الماضية تم بالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم في المحافظات وحسب الاحتياجات المرفوعة منها".



ووضع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي ورئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس، اليوم، حجر الأساس لمشروع شق وسفلتة وتوسعة مدخل منفذ شحن البري بطول ٩ كلم.

وتفقد، مواقع العبارات المتضررة من السيول الناجمة عن إعصار ليان والتي تم توقيع عقد إنشاءها في العاصمة عدن مطلع أغسطس الجاري.

ومن المتوقع أن يتم البدء في الأعمال الانشائية للمشروع الذي يموله صندوق صيانة الطرق وتنفذه المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع المهرة،الاسبوع القادم.

كما التقى وزير الأشغال العامة والطرق اليوم أهالي مديرية حات، مطلعا منهم على احتياجات المديرية من المشاريع خاصة في قطاع الطرق.

إلى ذلك ترأس وزير الأشغال العامة والطرق اجتماع للسلطة المحلية بمديرية شحن ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المهندس معين الماس ووكلاء الوزارة المهندسان وليد ردمان ووليد السحم ووكلاء محافظة المهرة محمد رعفيت وعوض قويزان ومسلم بن حزحيز ومدير عام المديرية محمد بن محمد ومدراء عموم منفذ شحن والمشاريع بمؤسسة الطرق ومكتب الاشغال بالمحافظة.

وتطرق الوزير إلى العقود التي تم ابرامها لتنفيذ مشروع ترميم الطرق الداخلية بالمحافظة.. موجها مدير عام مكتب الاشغال برفع دراسة حول سفلتة منفذ شحن.

ونوه إلى إنه عند قيام المشاريع وضبط الأوزان فإنه سيكون هناك إيرادات يمكن معها القيام بالمشاريع العملاقة في محافظة المهرة.

من جانبه اكد مدير منفذ شحن ان مشروع شق وتوسعة وسفلتة المنفذ سيمكنه من تقديم خدمات افضل للمسافرين والحركة التجارية وان ذلك سيحسن الإيرادات.

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، وضع عمل المحاجر الزراعية في المنافذ الجمركية.

الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع الزراعي ومدراء عموم الإدارات العامة الفنية والمختصة بالوزارة آلية ضبط الموارد المالية والإيرادات والتحديات التي تواجه سير عملهم والسبل الكفيلة بمعالجتها.

واشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في عموم المحاجر الزراعية النباتية والبيطرية التابعة للوزارة.. مشددًا في ذات الوقت على ضرورة مضاعفة العمل والمتابعة في ضبط وتنظيم آلية عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ البحرية والبرية في المحافظات المحررة.

واستعرض المختصون طبيعة عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ وآلية تحصيل موارد الدولة والرقابة عليها والمقترحات المقدمة لتطوير أدائها وتعزيز دورها لما لها من دور هام في فحص ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات النباتية والحيوانية التي تنتقل من وإلى البلد.