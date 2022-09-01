صنعاء.. مسلحون حوثيون يعدمون القاضي محمد حمران بعد 18 ساعة من اختطافه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت عصابة مسلحة تابعة لقيادي حوثي، على إعدام عضو المحكمة العليا بصنعاء، القاضي محمد القاضي محمد حمران، بعد 18 ساعة من اختطافه.



وقالت مصادر قضائية، إن مسلحين يتبعون قيادي حوثي نافذ أقدموا على تصفية القاضي حمران في مكان احتجازه قبل الوصول إليهم من قبل مجاميع مسلحة تتبع قيادات أخرى.



واختطف القاضي حمران، من أمام منزله في حي الأصبحي جنوب صنعاء، مساء الثلاثاء على خلفية صراع بين قيادات حوثية على أراضي وعقارات.



وصاحبت عملية اختطاف حُمران حملة تحريض واسعة من قيادات إعلامية تابعة للمليشيا.

