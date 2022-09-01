شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائم باعمال السفارة اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد لعليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن، كازوهيرو هيجاشي، للبحث في مجالات التعاون الثنائي، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل القائم باعمال السفارة اليابانية

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية اليابانية العريقة، وتقديره لمواقف اليابان الصديقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون الثنائي، والتدخلات الانسانية والانمائية اليابانية التي تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار خلال السنوات الاخيرة، حسب السفير هيجاشي، والافاق الواعدة لتوسيعها خلال الفترة المقبلة.

ونقل السفير هيجاشي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحيات امبراطور اليابان، وحكومته، وتأكيدهما على موقف طوكيو الثابت الداعم للشرعية الدستورية في اليمن.

وتناول اللقاء مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

كما عرض القائم بالاعمال الياباني، إلى المشروعات اليابانية في اليمن، وخصوصا في مجالات المياه، والصحة، والتعليم، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروع اعادة تاهيل ميناء المعلا بعدن الذي تموله اليابان عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة، واستئناف برامج التعاون الثقافي، وبناء القدرات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

ناقش اجتماع موسع برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، وضع عمل المحاجر الزراعية في المنافذ الجمركية.

الاجتماع الذي ضم وكلاء القطاع الزراعي ومدراء عموم الإدارات العامة الفنية والمختصة بالوزارة آلية ضبط الموارد المالية والإيرادات والتحديات التي تواجه سير عملهم والسبل الكفيلة بمعالجتها.

واشاد الوزير بالجهود التي يبذلها الفنيون والمختصون في عموم المحاجر الزراعية النباتية والبيطرية التابعة للوزارة.. مشددًا في ذات الوقت على ضرورة مضاعفة العمل والمتابعة في ضبط وتنظيم آلية عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ البحرية والبرية في المحافظات المحررة.

واستعرض المختصون طبيعة عمل المحاجر الزراعية في عموم المنافذ وآلية تحصيل موارد الدولة والرقابة عليها والمقترحات المقدمة لتطوير أدائها وتعزيز دورها لما لها من دور هام في فحص ومراقبة الأوبئة والأمراض والآفات النباتية والحيوانية التي تنتقل من وإلى البلد.

مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.



استقبل الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، السفير غير المقيم لجمهورية مصر العربية، احمد فاروق، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية المصرية المتميزة، وتقديره لمواقف مصر الشقيقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، بما في ذلك التوجيهات الرئاسية المصرية الاخيرة لتصحيح اوضاع المقيمين اليمنيين.

واشاد السفير المصري خلال اللقاء بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى جمهورية مصر العربية، والترتيبات الجارية لتنفيذها بالتنسيق عبر القنوات الرسمية في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.