شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل القاضي محمد حمران بعد اختطافه بصنعاء.. اتهامات ميليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت عصابة مسلحة على قتل القاضي محمد حمران، فجر الخميس، بعدما اختطفته في وقت سابق من أمام منزله في صنعاء، وسط اتهامات لمليشيا الحوثي بالوقوف وراء ذلك.

وكشف شهود عيان، عن أن المسلحين قتلوا القاضي محمد حمران ورفضوا تسليمه.

وأشارت المصادر إلى أن حمران -وهو عضو المحكمة العليا بصنعاء- تعرض للتحريض على قتله من قبل إحدى القنوات.

وذكرت المصادر أن القاضي محمد حمران كان قد تلقى تهديدات من قبل نافذين على علاقات بقيادات حوثية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وجه ناشطون أصابع الاتهام إلى مليشيا الحوثي، معتبرين أنها هي من تقف خلف خطف وقتل القاضي محمد حمران.

وكتب الصحفي محمد الضبياني: "مليشيا الحوثي الإرهابية تعدم القاضي محمد حمران عضو المحكمة العليا، بعد اختطافه".

وأضاف الضبياني: "جاءت عملية الاختطاف والإعدام المروعة بتوجيهات من قبل القيادي الحوثي المدعو محمد علي الحوثي".

وتابع: "واقع مأساوي صنعته المليشيا في مناطق احتلالها.. قتل واختطاف ونهب وإرهاب يطال كل مناحي الحياة".

من جانبه، مصطفى البيضاني: "تقوم مليشيا الحوثي الإرهابية بقتل القاضي بالمحكمة العليا محمد حمران في العاصمة المحتلة صنعاء".

وأشار البيضاني، إلى أن القاضي حمران تعرض لتهديدات من قبل قيادات حوثية على رأسهم محمد على العماد صاحب قناة الهوية.