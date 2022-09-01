تسبب ببتر قدميها.. لغم أرضي زرعه الحوثيين ينفجر بطفلة بمديرية مقبنة غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيبت طفلة، الأربعاء، بانفجار لغم أرضي، أدى إلى بتر قدميها، في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.

وقال المرصد اليمني للألغام إن "الطفلة (عناية دستور الحبشي)، 13 عامًا، أصيبت بجروح خطيرة، بتر قدميها؛ نتيجة انفجار لغم في منطقة "الأخلود"، في مديرية مقبنة، بالريف الغربي لمحافظة تعز".

وأوضح المرصد، أنه وثّق خلال الأيام الماضية، "سقوط 12 جريحًا مدنيًا جراء الألغام والمقذوفات".

وبيّن المرصد الحقوقي، أن الإصابات توزعت في "8 مدنيين في الجوف، 7 يحملون الجنسية الاثيوبية بينهم 5 نساء إضافة إلى طفل يمني، ومدنيين اثنين في محافظة الحديدة، ومدنيين اثنين أحدهما طفل في محافظة صعدة".