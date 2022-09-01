اليمن.. مليشيا الحوثي تصادر أراضٍ واسعة بقوة السلاح في أرحب وبني الحارث بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - كثفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عمليات البسط بقوة السلاح على أراضي المواطنين في المديريات المحيطة بالعاصمة اليمنية صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي قامت خلال الأيام الماضية بمصادرة أراضٍ واسعة لمواطنين في مديريات محافظة صنعاء وخصوصا المديريات التي تقع فيها المنافذ الرئيسية إلى العاصمة.



وأضافت: أن المليشيا الحوثية قامت بمصادرة أراضٍ واسعة تتبع مواطنين بقوة السلاح في "منطقتي بيت العذري بأرحب و سوق الخميس ببني الحارث".



وأشارت إلى قيام المليشيا عبر مشرفيها ببناء سور على أرض مفتوحة في سوق الخميس ببني الحارث تبلغ مساحتها أكثر من 2000 لبنه تتبع أبناء بيت الأوزري وبيت الراعي.



ولفتت المصادر إلى أن مشايخ ووجهاء المنطقة عقدوا اجتماعاً في منطقة بير الراعي لتدارس الوضع ورفض تصرفات المليشيا في أراضيهم.



والأسابيع الماضية أخمدت مليشيات الحوثي احتجاجات شعبية في منطقة العرة بهمدان وأعادت تسوير أرضية واسعة سبق أن صادرتها بقوة السلاح.

