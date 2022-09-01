شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بكمين غادر.. اغتيال ضابط أمني بارز في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اغتال مسلحون، يعتقد انتماؤهم لمليشيات الإخوان، مساء الأربعاء، ضابطا بارزا في في كمين غادر تم نصبه على طريق حيوي في محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني، إن عناصر مسلحة إرهابية نصبت كمينا غادرا استهدف النقيب أبوبكر الديولي العولقي، أثناء مروره على متن دورية مع مرافقه في الطريق الحيوي الرابط بين مدينتي "عتق" و"نصاب"، في شبوة.

وأوضح أن الديولي ومرافقه لقي حتفهما على الفور، فيما باشرت الأجهزة الأمنية جمع الاستدلالات وعملية بحث وتحري واسعة لتعقب ما وصفهم بـ "العناصر الإجرامية".

ويعد الديولي أحد الضباط المسؤولين عن الحراسة الشخصية لمحافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، الذي تصدى منتصف أغسطس/ أيار الماضي، لتمرد عسكري مخطط مسبقا قاده عدد من قيادات إخوان اليمن.

كما يشغل منصب قائد الكتيبة الثانية في اللواء الأول دفاع شبوة وكان قائد معسكر النخبة الشبوانية ⁧‫في مديرية نصاب‬⁩ سابقا، وهي قوة مدعومة من التحالف العربي وتولت مهمة مكافحة الإرهاب والقاعدة وشاركت منذ 8 أغسطس/ أيار الماضي بفاعلية في إخماد التمرد العسكري للإخوان.

ولم تعلق السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في شبوة على عملية الاغتيال، فيما اتهم نشطاء يمنيون مليشيات الإخوان بالوقف خلف عملية الاغتيال لأحد أبرز الضباط المقربين من محافظ شبوة.

عملية الاغتيال للضابط البارز تأتي بعد أيام من إحباط قوة دفاع شبوة مخطط إرهابي هو الأول الذي يستهدف محاولة اغتيال محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي عبر عبوة ناسفة مموهة تم زراعتها في ذات الخط عتق - نصاب.

وكانت شبوة شهدت مؤخرا تمردا مسلحا لقيادات إخوانية استهدفت الانقلاب على السلطة المحلية ومحافظ شبوة وذلك ردا على إقالتها من مناصبها العسكرية والأمنية قبل أن تتدخل قوات العمالقة وقوة دفاع شبوة في إخماد التمرد وفرض هيبة الدولة تنفيذا لتوجيهات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي.