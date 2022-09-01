الضالع.. وفاة 3 أطفال اختناقًا بمديرية "الشُعيب"

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي، الأربعاء، 3 أطفال اختناقًا على متن إحدى المركبات، في إحدى البلدات بمديرية الشعيب، شرق مدينة الضالع (جنوب اليمن).

وقالت مصادر "إن الأطفال الثلاثة تتراوح أعمارهم بين 12 -14 عامًا، توفوا أثناء عودتهم من "العوابل"، مركز مديرية الشعيب، والتي تبعد حوالي ساعة ونصف من قريتهم "لنجود".

وأفادت المصادر "أن الأطفال الثلاثة هم "نظمي أحمد صالح، وشقيقين آخرين"، كانوا عائدين إلى قريتهم من العوابل، وأثناء وصولهم إلى منطقة "المقرور" الواقعة بين العوابل واشمان، بدأت هطول الامطار الغزيرة".

وحسب المصادر، فإن سائق المركبة، قام بتركيب (طربال) خيمة، على السيارة لحماية الأطفال من المطر، وتفاجأ السائق عند وصوله القرية، بأن حالتهم الصحية سيئة، فسارع الأهالي بنقلهم إلى مستشفيات العوابل إلا أنهم فارقوا الحياة.

وعزت المصادر، أسباب الوفاة إلى إلى اختناقهم؛ نتيجة تسرب غازات عادم السيارة (الشكمان)، كون الخيمة غطت السيارة بالكامل، ولم يتمكنوا من ايجاد مصدر للتهوية، فطغت الغازات السامة على الأطفال، وسبّبت اختناقهم.

ولم تصدر الجهات المختصة أي توضيح حول سبب الوفاة حتى كتابة هذا الخبر.