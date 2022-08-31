غروندبرغ: هجوم الحوثيين على "الضباب" يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير

المنامة - ياسر ابراهيم - أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، الهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منطقة الضباب غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.



وقال غروندبرغ في بيان قبل قليل، "أدين الهجوم الذي انطلق من مناطق سيطرة (الحوثيين) ليلة الأحد، في منطقة الضباب في تعز مما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود، والذي يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير".



وأضاف، "أدعو الأطراف لاغتنام الفرصة التي تتيحها الهدنة المُمددة لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع الذي طال أمده في اليمن ومعاناة شعبه".



كما حث غروندبرغ، الأطراف، على الانخراط مع مكتبي لمواصلة المناقشات من أجل الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها بموجب الهدنة.



وتابع، "سأواصل جهودي للعمل مع الأطراف لتمهيد الطريق للتوصل إلى تسوية سياسية وسلمية شاملة للنزاع".



وفي وقت سابق اليوم نددت السفارة الفرنسية بهجوم الحوثيين على الضباب وقالت إن "مثل هكذا أعمال تنسف جهود السلام ولا تخدم تطلعات السكان المدنيين في تعز".



واعتبر السفير الأميركي لدى اليمن، ستيفن فاجن، هجوم الحوثيين على الضباب انتهاك مباشر للهدنة، في حين حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، من أن هذا الهجوم يقوض جهود السلام.

والثلاثاء، اتهمت الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة تعز، المبعوث الأممي بالتواطؤ مع المليشيا الانقلابية، معتبرة أن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي ليلة على منطقة الضباب بانه "إعلان وفاة للهدنة الأممية".

