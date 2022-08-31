الجيش اليمني: أحبطنا 5 عمليات هجومية لمليشيات الحوثي ضمن 115 خرقا للهدنة خلال 48 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، تصدي قواته لهجمات ومحاولات تسلل لمليشيات الحوثي ضمن 115 خرقاً للهدنة الأممية خلال 48 ساعة.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، "أحبطت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية عمليات هجومية ومحاولات تسلل نفّذتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران خلال يومي الأثنين والثلاثاء (29- 30 أغسطس) ضمن 115 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وأبين والجوف ومأرب.



وأضاف، أن الخروقات توزّعت بين 39 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و22 خرقاً جديداً في محور البرح غرب تعز، و20 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب محافظة مارب، و19 خرقاً في محور تعز، و11 خرقاً في جبهات محافظة حجة، وخرقان في الجوف، وخرقاً واحداً في محور الضالع، وخرقاً آخر في محور أبين.



وأوضح أنه جاء على رأس الخروقات عمليات هجومية نفّذتها المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة الضباب غرب تعز، إضافة إلى أكثر من أربع محاولات تسلل، منها محاولة في جبهة حلحل بمحور أبين، والبقيّة في جبهات متفرقة جنوب مأرب، وأحبطتها قوات الجيش بكفاءة واقتدار.



وذكر أن بقيّة الخروقات تنوعت بين عمليات إطلاق نار على مواقع الجيش في مختلف الجبهات بالمدفعية والعيارات وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة، ونتج عنها إلى جانب خسائر العمليات الهجومية 12 شهيداً و19 جريحاً من أبطال الجيش.



وأشار المركز الإعلامي إلى أن المليشيا الحوثية واصلت حشد التعزيزات وحفر الخنادق وشق الطرقات وبناء التحصينات ونشر العيارات والطائرات الاستطلاعية المسيّرة.



وفي وقت سابق اليوم، نددت فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، في بيانات منفصلة، بالهجوم الذي شنته مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على منطقة الضباب غربي محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

