توعد بإجراءات لا ترضي أحدا.. نادي القضاة بصنعاء يشن هجوما غير مسبوق على مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شن نادي قضاة اليمن في صنعاء، الأربعاء، هجوما شديدا على قيادة المليشيا الحوثية المدعومة من إيران على خلفية سلسلة من الاعتداءات على عدد من القضاة.



وقال نادي القضاة في بيان نشره بصفحته على فيسبوك مساء اليوم ، إنه وقف في اجتماع له أمام سلسلة من الهجمات على أعضائه، شملت الخطف والضرب والاعتداء والحجز، قامت بها عناصر مجهولة وقيادات حوثية.



وأوضح، أن الهجمات التي استهدفت عضو المحكمة العليا محمد حمران، وحجز شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا، وتهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة عبدالله الجابري، تزامنت مع هجمة إعلامية شديدة على النادي والسلطة القضائية.



وأدان البيان، موقف ما وصفها القيادة السياسية لجماعة الحوثي، ووزارة الداخلية الحوثية، التي يقودها عبدالكريم الحوثي، متهما إياها بالتقاعس عن ضبط المعتدين على القضاة في مرات عدة.



وأمهل نادي القضاة، جماعة الحوثي 48 ساعة للإفراج عن القاضي المخطوف محمد حمران وضبط المتهمين ومحاكمتهم.



وتوعد النادي في حال عدم تنفيذ مطالبهم المشروعة؛ بعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للنادي واتخاذ إجراءات لا ترضي أحدا، بوسائل التصعيد المناسبة وفق وصف البيان.





يشار إلى أن قيادات مليشيات الحوثي وخاصة محمد علي الحوثي يشنون حملات منظمة تستهدف القضاة باستمرار، في مسعى لإزاحتهم وإحلال عناصر من العصابة في الجهاز القضائي في المناطق الخاضعة لها.

