بعد قتل شقيقه الأكبر قبل عامين.. مسلح حوثي يقتل شقيقه الثاني في عمران 

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل مسلح حوثي شقيقه، يوم الثلاثاء، في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، وذلك بعد عامين من ارتكابه جريمة قتل شقيقه الأكبر.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحًا حوثيًا يُدعى، "علي علي سيدبه"، أقدم على قتل شقيقه، "محمد علي سيدبه"؛ وذلك بعد عامين من ارتكابه جريمة مماثلة، تمثلت بقتل شقيقه الأكبر "نشوان سيدبه"، في العام 2020.



ولم توضح المصادر الأسباب التي دفعت المسلح الحوثي إلى ارتكاب جريمته الثانية بحق شقيقه، بعد ارتكابه جريمة قتل شقيقه الأكبر قبل عامين.

والشهر الماضي، أقدم مسلح حوثي في محافظة عمران، على قتل شقيقه، صبيحة عيد الأضحى الماضي؛ نتيجة خلافات أسرية.

وارتفعت مؤخرا معدلات جرائم القتل الأسرية وتحديدا في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

ويرى مراقبون أن السبب وراء انتشار معدل الجرائم الأسرية في مناطق سيطرة المليشيا يرجع إلى انتشار السلاح، والتعبئة الطائفية التي تقوم بها المليشيا لأتباعهم، وتكفير مخالفيهم الأمر الذي يدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.