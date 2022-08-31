شكرا لبحثكم عن خبر الحسني يراس اجتماع قسم الجغرافيا بكلية الآداب جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

راس الدكتور جمال الحسني عميد كلية الآداب بجامعة عدن اليوم الأربعاء اجتماع قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافيا بالكلية بحضور رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس.

وناقش الاجتماع الاستعدادات بالعام الجامعي 2022-2023م

وكذا عملية لقبول بالقسم للسنة الدراسية الجديدة كما تم مناقشة الخطة الدراسية المقدمة من القسم لتطوير. المناهج لخطة الدراسية والقضايا التي تهم القسم بما فيها تغيير اسم القسم من الى قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية لمواكبة التطور العلمي في اقسام الجغرافيا في الجامعات العربية وغيرها.

واقر الاجتماع مقترح على الخطة المقدمة كما أقر طلاجتماع إقامة ورشة علمية تطوير مناهج القسم، والرفع بها الى رئاسة جامعة عدن لاستكمال الإجراءات بحسب لوائح ونظم جامعة عدن

وفي الاجتماع تحدث الدكتور الحسني معبرا عن شكره لرئاسة الجامعة ممثلة بالأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور رىيس جامعة عد ونوابه على ما يبذلونه من جهود في سبيل تطوير الجامعة وعلى ما يقدمونه من دعم لكلية الآداب، مشيدا بما يقدمه القسم من عمل مثمر في تطوير العملية التعليمية بالكلية.

واكد الحسني على ضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسي المقبل وبما يسهم في تجويد العلمية التعليمية وخلق بيئة مشجعة للأبداع من قبل الطالب والمدرس.

وتعتبر كلية الادارب من الكليات الناجحة في جامعة عدن وقد احتفلت السنة الماضية بمرور ربع قرن على تأسيسها وتخرج منها صف طويل من المبدعين في مختلف التخصصات.