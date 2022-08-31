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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، السفير غير المقيم لجمهورية مصر العربية، احمد فاروق، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي يستقبل السفير المصري

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية المصرية المتميزة، وتقديره لمواقف مصر الشقيقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، بما في ذلك التوجيهات الرئاسية المصرية الاخيرة لتصحيح اوضاع المقيمين اليمنيين.

واشاد السفير المصري خلال اللقاء بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى جمهورية مصر العربية، والترتيبات الجارية لتنفيذها بالتنسيق عبر القنوات الرسمية في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

واستقبل الرئيس الدكتور رشاد لعليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن، كازوهيرو هيجاشي، للبحث في مجالات التعاون الثنائي، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية اليابانية العريقة، وتقديره لمواقف اليابان الصديقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون الثنائي، والتدخلات الانسانية والانمائية اليابانية التي تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار خلال السنوات الاخيرة، حسب السفير هيجاشي، والافاق الواعدة لتوسيعها خلال الفترة المقبلة.

ونقل السفير هيجاشي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحيات امبراطور اليابان، وحكومته، وتأكيدهما على موقف طوكيو الثابت الداعم للشرعية الدستورية في اليمن.

وتناول اللقاء مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

كما عرض القائم بالاعمال الياباني، إلى المشروعات اليابانية في اليمن، وخصوصا في مجالات المياه، والصحة، والتعليم، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروع اعادة تاهيل ميناء المعلا بعدن الذي تموله اليابان عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة، واستئناف برامج التعاون الثقافي، وبناء القدرات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير البرازيل لدى اليمن سيرجيو باث.

وتطرق بن مبارك لمستجدات الأوضاع في اليمن والجهود التي تبذلها الحكومة لإحلال السلام في اليمن، في مقابل تعنت المليشيات الحوثية المستمرة في ارتكاب الانتهاكات والخروقات وبما يقوض من استمرار الهدنة الأممية وخاصة ما قامت به مؤخرًا من عدوان وتصعيد عسكري في منطقة الضباب بتعز في محاولة بائسة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات بمحافظة عدن والتي ترفض المليشيات حتى اليوم رفع الحصار عنها كما نصت عليه الهدنة الأممية.

من جانبه أكد السفير البرازيلي استمرار مساعي بلاده لإحلال السلام في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، معربًا عن تطلعه لبذل المزيد من أجل تطوير العلاقات بين البلدين.