شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يتفقد حملة إزالة مخلفات البناء بمنطقة الديس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، اليوم، أعمال إزالة مخلفات البناء في المواقع المحاذية للجسر الصيني وجوار ملعبي بارادم ونادي شعب حضرموت بمنطقة الديس بالمكلا.

محافظ حضرموت يتفقد حملة إزالة مخلفات البناء بمنطقة الديس

واطلع المحافظ على سير حملة إزالة المخلفات والمناظر المشوّهة للمدينة، مشددا على إزالة جميع المخلفات من المواقع المجاورة لخور المكلا، وملعبي بارادم ونادي شعب حضرموت، التي تشوه المدينة، وتؤثر على انسياب جريان مياه السيول إلى خور المكلا.

ووجه المحافظ، بعدم التهاون مع أي شخص يرمي بمخلفات البناء في المواقع العامة، وشدد على إزالة جميع مخلفات البناء وأشجار السيسبان من هذه المواقع.

كما وجه المحافظ، بإزالة مكبات الخرسانة بجانب ملعب بارادم، مؤكدًا أن قيادة السلطة المحلية لن تسمح بأن تصبح ساحات عاصمة المحافظة مواقعًا للتشويه ورمي المخلفات وبيع الخرسانة، وستقف بحزم ضد من تسول له نفسه التطاول في تشويه المدينة أو رمي مخلفاته جوار ملعب بارادم أو في الساحات العامة.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد لعليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى اليمن، كازوهيرو هيجاشي، للبحث في مجالات التعاون الثنائي، ومستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية اليابانية العريقة، وتقديره لمواقف اليابان الصديقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية.

وتطرق اللقاء إلى مجالات التعاون الثنائي، والتدخلات الانسانية والانمائية اليابانية التي تجاوزت قيمتها 400 مليون دولار خلال السنوات الاخيرة، حسب السفير هيجاشي، والافاق الواعدة لتوسيعها خلال الفترة المقبلة.

ونقل السفير هيجاشي لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، تحيات امبراطور اليابان، وحكومته، وتأكيدهما على موقف طوكيو الثابت الداعم للشرعية الدستورية في اليمن.

وتناول اللقاء مسار الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة في اليمن، والضغوط الدولية المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

كما عرض القائم بالاعمال الياباني، إلى المشروعات اليابانية في اليمن، وخصوصا في مجالات المياه، والصحة، والتعليم، والصرف الصحي، اضافة إلى مشروع اعادة تاهيل ميناء المعلا بعدن الذي تموله اليابان عبر البرنامج الانمائي للامم المتحدة، واستئناف برامج التعاون الثقافي، وبناء القدرات.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء بمقر اقامته في العاصمة السعودية الرياض، السفير غير المقيم لجمهورية مصر العربية، احمد فاروق، للبحث في مستجدات الوضع اليمني، وجهود احلال السلام في البلاد.

وفي اللقاء اشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالعلاقات اليمنية المصرية المتميزة، وتقديره لمواقف مصر الشقيقة قيادة، وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية، بما في ذلك التوجيهات الرئاسية المصرية الاخيرة لتصحيح اوضاع المقيمين اليمنيين.

واشاد السفير المصري خلال اللقاء بنتائج الزيارة الرسمية لرئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى جمهورية مصر العربية، والترتيبات الجارية لتنفيذها بالتنسيق عبر القنوات الرسمية في البلدين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى الجهود الاممية والدولية من اجل تنفيذ بنود الهدنة الجارية، والضغوط المطلوبة لدفع المليشيات الحوثية على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاعلان الاممي، واتفاق ستوكهولم خصوصا فيما يتعلق بفتح طرق تعز والمحافظات الاخرى، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن الوقود الواصلة عبر موانىء الحديدة بتسهيل من الحكومة الشرعية.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.