شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن مبارك يبحث مع المبعوث الأممي مخاطر التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مسار الهدنة الأممية وجهود السلام في ضوء الهجمات الأخيرة لمليشيات الحوثي الانقلابية بمنطقة الضباب في تعز وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واساليبها الهمجية والاستفزازية في التعاطي مع المساعي الدولية لايقاف الحرب وتحقيق السلام.

بن مبارك يبحث مع المبعوث الأممي مخاطر التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي

وقال بن مبارك "إنه في الوقت الذي ينتظر فيه أبناء اليمن عموما وتعز خصوصا التزام المليشيات بفتح الطرق الرئيسية إلى تعز بعد سبع سنوات من الحصار، أعلنت المليشيات الحوثية تحديها للمجتمع الدولي محاولة قطع الشريان الوحيد لمدينة تعز، وهو ما يعكس مدى استخفاف المليشيات بالجهود الدولية والاممية وسوء حساباتها لموقف الحكومة اليمنية والشعب اليمني التواق لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".

وأكد أن هذه الأعمال تضع الهدنة القائمة والمبادرات والمساعي المبذولة لتوسيعها وتمديدها على المحك، ما لم تكن هناك مواقف حازمة ازاء هذه الممارسات، مشددا على ان المحافظة على ما تحقق يتطلب الزام المليشيات بتنفيذ بند فتح الطرقات وايقاف كافة الخروقات والتعبئة والتحشيد ومنع استغلال التزام الحكومة والتحالف العربي لتحقيق مكاسب للحوثيين على حساب الشعب اليمني.

من جهته، أكد المبعوث الاممي ادانته لكل أعمال التصعيد وحرصه على معالجة كل الخروقات من خلال آلية مشتركة تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى مواصلة جهوده الرامية للتوصل إلى هدنة موسعة وايجاد طريق للمضي قدما في عملية السلام خدمة لتطلعات اليمنيين بعد ان اعطتهم الهدنة فسحة من الأمل لإنهاء الحرب.

حضر اللقاء نائب المبعوث الخاص معين شريم.

كما تسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين احمد عوض بن مبارك اليوم، نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية الغير مقيم لدى اليمن دانغ سيان زينغ.

وخلال اللقاء، ثمن بن مبارك علاقات الصداقة المتينة بين البلدين واهمية تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين.. مؤكدا على حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسفير لنجاح اداء مهام عمله بما يعزز من تعزيز العلاقات التعاونية والدفع بها إلى افاق اوسع.

وأطلع بن مبارك السفير الفيتنامي على أخر المستجدات في عملية السلام وجهود المبعوث الأممي في تحقيق السلام مقابل تعنت الحوثيين وعدم تنفيذهم لبنود الهدنة وسعيها لانقضاض عليها للاستمرار في الحرب وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة خدمة للاجندات الايرانية التوسعية والتخريبية.

من جانبه اكد السفير الفيتنامي غير المقيم دعم بلاده لمجلس القيادة الرئاسي ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، معبرا عن تمنياته بان يسود السلام ويعود الاستقرار لليمن، وأعرب عن تطلعه لبذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى بلادنا برئاسة نائب رئيس البعثة الدكتور جوفاندا، الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وكيفية العمل على تطويرها.

وتسلم الوزير بحيبح، مسودات تفصيلية لثلاثة مشاريع صحية تتدخل فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ والأطراف الاصطناعية.

وثمن الدكتور بحيبح، جهود الصليب الأحمر..مؤكدًا حرص الوزارة تذليل الصعوبات التي تعترض سير عملهم.. مشيرًا إلى أهمية تعزيز اليات التواصل بين الوزارة واللجنة وإشراك وزارة الداخلية فيما يخص التدخلات الصحية في مصلحة السجون.

واستعرض اللقاء، الاحتياجات الملحة وابرزها دعم مراكز الأطراف الاصطناعية والتجهيزات الفنية والطبية، وتعزيز التعاون مع الهلال الاحمر اليمني لتعزيز دوره في المحافظات ذات الاحتياج.

من جانبه استعرض نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مجالات التدخل للجنة في القطاع الصحي ومنها الأطراف الصناعية وقضايا التدريب والتأهيل لها وتطوير مهارات الكادر فيها وترفيع كفاءته للحصول على بكالوريوس العلاج الطبيعي.. مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم قريبا أكثر من 66 الف جرعة انسولين.