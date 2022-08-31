شاهد .. الكلاشنكوف ابو 50 الف دولار واعرف من هو صاحبها ومن الذي اشتراها ولماذا

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يزيد بن سلمان - شبوة - بندقية شخصية اجتماعية في #الشعيب تحصد آلاف الدولارات والهدف رصف طريق نائية في المديرية

الشعيب | عادل حمران

حصدت بندقية الفقيد المناضل أحمد يحيى الحكم، التي عرضت في مزاد علني اكثر من خمسين ألف دولار حتى الآن كل هذا من أجل أن يعود محصولها لصالح رص مشروع ( لنجود - اقذيذ)، في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع.

المزاد الخيري الذي ابتدأ بخمس مائة دولار أمريكي ارتفع بشكل خيالي، بعد أن قدم رجل الخير عادل الجعفري ابو ليث الى خمسة الف دولار واستمر المزاد بالتنافس بين رجال الخير حتى توقف عند رجل الخبر عادل القاضي ابو حيدرة بمبلغ وقدره 33 الف و 333 دولار ( ثلاث وثلاثون الف دولار و ثلاث مائة و ثلاثة وثلاثون)، واكاد المزاد ان يتوقف عند هذا الرقم حيث استمر ركد التنافس عدة ساعات وضن الجميع بان البندقية لن تفلت من ابا حيدرة.

ولم يدوم انتصار القاضي كثيرا حتى تقدم رجل الخبر عبدالستار الحكم ابا نائف بقوه وسلب منه رمزية البندقية ورفع قيمة المزاد الى 34 الف دولار، وحظي موقف ابو نايف بتاييد مجتمعي واسع حيث ان الجميع لا يريد لبندقية الفقيد الحكم ان تغادر سهم النجدي مهما كلف الثمن فرمزية البندقية ومكانة الفقيد لا توازيها كل كنوز الدنيا فمن لا يعرف تاريخ ابا وضاح ومكانته ونضاله وتضحياته وسمعته الطيبة التي سيخلدها التاريخ إلى الأبد.

وفي الوقت الذي كان الجميع يشيد بموقف عبدالستار الحكم وموقفه الوطني والخيري والإجتماعي العظيم اضاف تدخل شيخ مشائخ سهم النجدي الشيخ خالد الحكم واخيه الشيخ صالح يحيى الحكم ابو هشام ورفعوا قيمة البندقية الى خمسين الف دولار وبهذا المبلغ الضخم توقف المزاد وضلت البندقية راسخة في لنجود ولم تستطيع اي قوة أخرى على خطف بندقية الحكم منهم او حتى منافستهم على بندقية المقاومة والثورة والبطولة و التضحيات، ومن المقرر ان يستمر المزاد الى مساء اليوم الاربعاء وتحديدا الساعة الثانية عشر منتصف الليل.