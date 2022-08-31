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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بمأرب دورة تأهيلية لـ80 متطوعة في القطاع الصحي، حول المشاركة المجتمعية والتواصل اثناء المخاطر، والتي ينظمها على مدى ثلاثة ايام المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي بالتنسيق مع مكتب الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

بدء تاهيل80 متطوعة بمأرب في التثقيف الصحي المجتمعي والتواصل اثناء المخاطر

في افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي، أهمية اقامة مثل هذه الدورة التي من شأنها نشر التثقيف والوعي الصحي المجتمعي للوقاية من الأمراض السارية والجائحات الفيروسية وكيفية التعرف عليها والوقاية منها وفي مقدمتها فيروس كورونا.

من جهته أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، إلى أن الدورة تهدف إلى اكساب المتدربات المتطوعات العديد من المهارات والمعارف الخاصة بعملية التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية وعمل الجلسات التثقيفية في اوساط المجتمع.

تفقد محافظ شبوة، الشيخ، عوض ابن الوزير العولقي، اليوم أوضاع تفقدية مركز مديرية الروضة.

وأطلع المحافظ العولقي، على مستوى الإنضباط الوظيفي في المجمع الحكومي بالمديرية، واستمع نم مدي رعام المديرية عاتق حبتور، إلى شرح حول المتطلبات الخدمية والتنموية الملحة والضرورية للمديرية.

وأكد المحافظ العولقي إهتمام السلطة المحلية وحرصها على تذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وتلبية إحتياجات ومتطلبات المواطنين فيها خدميا وتنمويا، موجها الجهات المختصة باعتماد بئر إضافي لمياه مدينة الروضة مركز المديرية وتحديد مساحة حقل مياه جديد لها شرق المدينة.

وزار محافظ شبوة مستشفى الروضة الريفي، وأطلع على مستوى وطبيعة الخدمات التي يقدمها للمواطنين وأبرز المعوقات والمشاكل التي تواجهه.

وجه المحافظ العولقي بشراء جهاز سي بي سي للمستشفى وتلبية إحتياجات ومتطلبات المستشفى فيما يخص خدمات الأمومة والطفولة وتلبيتها.

كما زار محافظ شبوة جمعية الصناعات النسيجية في مدينة الروضة التي اطلع على نشاطها الإنتاجي والصعوبات التي تواجهها.

كما تفقد المحافظ عدد من المواقع والنقاط الأمنية في المدينة، أشاد المحافظ بمستوى الإنضباط الأمني فيها، موجها بتعزيز أمن مديرية الروضة بالإحتياجات اللازمة التي تمكنه من القيام بمهامه وواجباته في حفظ أمن واستقرار المديرية بالصورة المنشودة.

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، جهود تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية، وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة.

وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي، إلى الرؤى والأفكار التي من شأنها الإسهام في وضع آلية تحدد مسارات تدخلات المؤسسة الاقتصادية والمساهمة مع القطاع الخاص في تأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد الوالي، على أهمية تفعيل الدور المحوري للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وخلق شراكة تعزز دور القطاعين العام والخاص وتضبط إيقاع التوازن الاقتصادي الذي يسهم في تأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي للبلد.. مجددًا التأكيد على استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق الشراكة الفاعلة والواسعة مع القطاع الخاص.

من جانبه استعرض السعيدي، نشاط المؤسسة وقطاعاتها في عدن وعموم المحافظات المحررة.. مؤكدًا استعداد المؤسسة الاقتصادية للإسهام في تأمين احتياجات السوق المحلي للسلع الخمس الأساسية وبأسعار مناسبة.

بدأت في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، دورة تدريبية في صناعة وإعداد الكيك والحلويات وريادة الأعمال، والتي نفذتها مؤسسة فور بيبل التنموية الخيرية بالتعاون مع مؤسسة رموز التنموية، للصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مشروع تعزيز سبل العيش في التمكين الاقتصادي.

وتتلقى 15 مشاركة من فئة الصم والبكم على مدى ستة، تدريبات نظرية وتطبيقية حول صناعة وإعداد الكيك والحلويات وريادة الأعمال.