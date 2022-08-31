شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حلقة نقاشية في مارب تستعرض إنتهاكات الميليشيات بحق المرأة ببلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استعرضت حلقة نقاشية عقدت اليوم في مدينة مأرب، واقع المرأة اليمنية في ظل حكم ميليشيات الحوثي الانقلابية والإنتهاكات التي تتعرض لها ومن أبرزها عمليات الاستقطاب والتجنيد للنساء في تشكيلات مختلفة ككتائب الزينبيات والفاطميات، والتي تستخدمها لقمع النساء واعتقالهن والتجسس عليهن وغيرها.

حلقة نقاشية في مارب تستعرض إنتهاكات الميليشيات بحق المرأة ببلادنا

وتطرقت الحلقة التي نظمها مركز البحر الاحمر للدراسات السياسية والامنية وشارك فيها كوكبة من القيادات النسوية العاملة في المجال الحقوقي والانساني، ومديري مكتبي حقوق الانسان في امانة العاصمة فهمي الزبير وفي محافظة مأرب عبدربه جديع، وعدد من الباحثين والناشطين والمهتمين، إلى الواقع الجديد التي فرضتها مليشيا الحوثي على المرأة اليمنية من خطف واخفاء قسري وتعذيب وقتل، والاغتصاب الجنسي وتشريد وبشكل ممنهج وواقع المرأة النازحة البائس في مخيمات النزوح في المحافظات المحررة من قبل الشرعية.

دعت الحلقة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي إلى اليمن، إلى إدانة الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، والتي تتسبب بواقع معيشي بائس للمرأة وتفكيك العديد من الاسر.

افتتح السفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم، فعالية الأمن البحري في اليمن "البحر الأحمر وخليج عدن" والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي.

وأشاد السفير شجاع الدين، بالتعاون القائم بين بلادنا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في إطار البرنامج العالمي للجريمة البحرية الذي من خلاله يتم بناء وتعزيز قدرات منتسبي مصلحة خفر السواحل في بلادنا..مؤكدًا على أهمية استمرار تقديم الدعم لمساعدة اليمن لمواجهة التحديات المختلفة وعلى وجه الخصوص تهديد مليشيا الحوثي الانقلابية لأمن البحر الاحمر.

من جانبه اشاد رئيس مصلحة خفر السواحل، بالتعاون القائم بين مصلحة خفر السواحل ومكتب الامم المتحدة ممثلة بالبرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية..مشيرًا إلى ان هذه الفعالية تأتي اتساقًا مع الجهود التي تبذلها بلادنا لتعزيز أمنها البحري وتفعيل دور مصلحة خفر السواحل من خلال تزويدها بالمعدات المطلوبة ورفع أداء منتسبي المصلحة.

افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريب المدربين في برنامج مكافحة العدوى والتي تنظمها الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وحث وزير الصحة، المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة، واستلهامها على الواقع العملي ونقل المعارف إلى زملاء العمل في القطاعات الصحية المختلفة بالمحافظات..موضحا بأنه يتم العمل حاليا على إستكمال البناء التنظيمي للادارة التي ستتوسع في المحافظات لتحقيق الجودة الأشمل.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور امين سلمان، أهمية الدورة في تعزيز منظومة العمل الصحي في المرافق الصحية المختلفة في المحافظات المحررة والسير بها نحو تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها.

ناقش مدير مكتب الصحة والسكان بمحافظة شبوة الدكتور علي الذيب، اليوم، مع مدير عام مديرية نصاب ناصر المرزقي، اوضاع ونشاط مستشفى نصاب الريفي ومستوى الخدمات التي يقدمها للمواطنين.

واكد الاجتماع، على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين المحافظة والمديرية من أجل دعم ومساعدة ومساندة القيادة الجديدة للمستشفى حتى تتمكن من القيام بدورها المنشود.

بدأت اليوم بمأرب دورة تأهيلية لـ80 متطوعة في القطاع الصحي، حول المشاركة المجتمعية والتواصل اثناء المخاطر، والتي ينظمها على مدى ثلاثة ايام المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي بالتنسيق مع مكتب الصحة وبدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

في افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي، أهمية اقامة مثل هذه الدورة التي من شأنها نشر التثقيف والوعي الصحي المجتمعي للوقاية من الأمراض السارية والجائحات الفيروسية وكيفية التعرف عليها والوقاية منها وفي مقدمتها فيروس كورونا.

من جهته أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، إلى أن الدورة تهدف إلى اكساب المتدربات المتطوعات العديد من المهارات والمعارف الخاصة بعملية التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية وعمل الجلسات التثقيفية في اوساط المجتمع.