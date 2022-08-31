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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير بلادنا لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، اليوم، مع المديرة العامة لمؤسسة كوموبس فرانس CampusFrance دوناتيين هيسارد، ونائبة المديرة العامة لقطاع التنسيق الجغرافي جولييت ليناريس، ومسؤول قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط سيرجي بورياس، أوجه التعاون المشترك لايجاد الممولين للمنح الدراسية للطلاب اليمنيين لمواصلة تعليمهم العالي في الجامعات الفرنسية.

السفير ياسين يبحث مع مؤسسة كوموبس تمويل منح الطلاب اليمنيين في فرنسا

وأكد السفير ياسين، على أهمية الدعم الفرنسي لقطاع التعليم في بلادنا، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان والبنية التحتية التي دمرتها الحرب..مثمنًا وقوف فرنسا الدائم مع بلادنا ودعمها في كافة المجالات.

من جانبها أشادت المديرة العامة لمؤسسة كومبوس فرانس، بجهود والتزام الطلاب اليمنيين وحبهم للتعلم.. مؤكدة ترحيب فرنسا بالطلاب اليمنيين.

بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة إلى جلالة السلطان عبدالله أحمد شاه، ملك ماليزيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس والشعب اليمني عن خالص تهانيه وتمنياته لجلالة السلطان عبدالله بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ماليزيا، كل التقدم والرخاء، وللعلاقات الثنائية بين البلدين مزيدا من التطور والنماء في مختلف المجالات.



بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى بلادنا برئاسة نائب رئيس البعثة الدكتور جوفاندا، الموضوعات المتصلة بالشأن الصحي وكيفية العمل على تطويرها.

وتسلم الوزير بحيبح، مسودات تفصيلية لثلاثة مشاريع صحية تتدخل فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجالات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ والأطراف الاصطناعية.

وثمن الدكتور بحيبح، جهود الصليب الأحمر..مؤكدًا حرص الوزارة تذليل الصعوبات التي تعترض سير عملهم.. مشيرًا إلى أهمية تعزيز اليات التواصل بين الوزارة واللجنة وإشراك وزارة الداخلية فيما يخص التدخلات الصحية في مصلحة السجون.

واستعرض اللقاء، الاحتياجات الملحة وابرزها دعم مراكز الأطراف الاصطناعية والتجهيزات الفنية والطبية، وتعزيز التعاون مع الهلال الاحمر اليمني لتعزيز دوره في المحافظات ذات الاحتياج.

من جانبه استعرض نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مجالات التدخل للجنة في القطاع الصحي ومنها الأطراف الصناعية وقضايا التدريب والتأهيل لها وتطوير مهارات الكادر فيها وترفيع كفاءته للحصول على بكالوريوس العلاج الطبيعي.. مشيرًا إلى أن اللجنة ستقدم قريبا أكثر من 66 الف جرعة انسولين.

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي، جهود تفعيل دور المؤسسة الاقتصادية، وخلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تحت إشراف الوزارة.

وتطرق اللقاء الذي حضره وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي، إلى الرؤى والأفكار التي من شأنها الإسهام في وضع آلية تحدد مسارات تدخلات المؤسسة الاقتصادية والمساهمة مع القطاع الخاص في تأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي من السلع الأساسية وبأسعار مناسبة لتغطية احتياجات السوق المحلية وتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد الوالي، على أهمية تفعيل الدور المحوري للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وخلق شراكة تعزز دور القطاعين العام والخاص وتضبط إيقاع التوازن الاقتصادي الذي يسهم في تأمين المخزون الغذائي الإستراتيجي للبلد.. مجددًا التأكيد على استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق الشراكة الفاعلة والواسعة مع القطاع الخاص.

من جانبه استعرض السعيدي، نشاط المؤسسة وقطاعاتها في عدن وعموم المحافظات المحررة.. مؤكدًا استعداد المؤسسة الاقتصادية للإسهام في تأمين احتياجات السوق المحلي للسلع الخمس الأساسية وبأسعار مناسبة.

وطاولات للمكاتب وكراسي للطلاب ومكاتب أرشفة وأسرة تمريض ودولايب وآلات طباعة وتصوير.

ويشمل مشروع التجهيز والتأثيث من قبل الجمعية الكويتية ثمان مدارس هي ثانوية باكثير للبنات بسيئون محافظة حضرموت، ومدرسة الكبسي الثانوية «بنين» بردفان محافظة لحج، ومدرسة محمد عبادي بالشعيب بمحافظة الضالع، ومدرسة وادي بن علي الأساسية «مختلط» بشبام محافظة حضرموت، ومدرسة القادسية الأساسية «بنين» بصبر محافظة لحج، ومدرسة خديجة للبنات بتبن محافظة لحج، ومدرسة الفتح «بنين» بالحصون مأرب، ومدرسة الفاروق الثانوية «مختلط» بعميق ’’جردان‘‘ محافظة شبوة.

واوضح نائب رئيس الجمعية الكويتية الدكتور عادل باعشن لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن المشاريع تأتي ضمن مشروع تأثيث سبع مدارس ابتدائية وثانوية في عدد من المحافظات، بهدف الارتقاء وتطوير القطاع التعليمي.