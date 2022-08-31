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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونائب رئيس الهيئة عبدالملك المخلافي، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبيرغ.

رئيس هيئة التشاور والمصالحة يلتقي المبعوث الأممي

وأكد الغيثي على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي والمبعوث الأممي المسؤولية أمام ممارسات ميليشيات الحوثي التي تثبت اعتداءاتها الأخيرة على طريق الضباب في تعز نوايا واضحة لرفض وتعطيل جهود السلام، والتنصل من الالتزامات الواردة في الهدنة، مشيرًا إلى ان عرقلة الجهود الانسانية يؤكد طبيعة ونهج وفكر الميليشيات الانقلابية التي تعيش على دماء المدنيين الأبرياء.

وشدد على أهمية تقديم إطار شامل للعملية السياسية، مؤكدًا على ان الإطار هو الاختبار الحقيقي للنوايا تجاه السلام، مع ضرورة ان يتضمن الاطار كافة الالتزامات والاتفاقات الوطنية والاقليمية والدولية ذات الصلة، وأهمية تشكيل الوفد التفاوضي لمجلس القيادة الرئاسي، مضيفًا ان الاستمرار في التعامل مع الملفات بشكل مجزأ لن يؤدي إلى أي تقدم حقيقي في الحل.

من جانبه، اطلع المبعوث الأممي، رئاسة هيئة التشاور والمصالحة على طبيعة الجهود التي يبذلها من أجل السلام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا على إنه يبذل جهود مضاعفة لضمان عدم عودة الحرب خلال المرحلة القادمة.

قام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث كان في استقبال فخامته، قائد القوات المشتركة، نائب رئيس هيئة الاركان العامة السعودية، الفريق اول ركن مطلق بن سالم الازيمع.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة، إلى ايجاز عن العمليات المشتركة واليات التنسيق مع القوات المسلحة ودول تحالف دعم الشرعية، كما تبادل مع قيادة القوات المشتركة، الافكار المتعلقة بتعزيز التعاون والدعم للقوات المسلحة اليمنية.

وتطرقت الزيارة ايضًا إلى تقييم موجز حول مسار الهدنة القائمة، وخروقات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، والتزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصًا على انجاح الجهود الاممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على دور قيادة قوات التحالف، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الاشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية، دفاعًا عن تطلعات الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الانسانية، ودعم جهود التنمية واعادة الاعمار في اليمن.

بحث سفير بلادنا لدى فرنسا الدكتور رياض ياسين، اليوم، مع المديرة العامة لمؤسسة كوموبس فرانس CampusFrance دوناتيين هيسارد، ونائبة المديرة العامة لقطاع التنسيق الجغرافي جولييت ليناريس، ومسؤول قسم شمال افريقيا والشرق الأوسط سيرجي بورياس، أوجه التعاون المشترك لايجاد الممولين للمنح الدراسية للطلاب اليمنيين لمواصلة تعليمهم العالي في الجامعات الفرنسية.

وأكد السفير ياسين، على أهمية الدعم الفرنسي لقطاع التعليم في بلادنا، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان والبنية التحتية التي دمرتها الحرب..مثمنًا وقوف فرنسا الدائم مع بلادنا ودعمها في كافة المجالات.

من جانبها أشادت المديرة العامة لمؤسسة كومبوس فرانس، بجهود والتزام الطلاب اليمنيين وحبهم للتعلم.. مؤكدة ترحيب فرنسا بالطلاب اليمنيين.

استعرضت حلقة نقاشية عقدت اليوم في مدينة مأرب، واقع المرأة اليمنية في ظل حكم ميليشيات الحوثي الانقلابية والإنتهاكات التي تتعرض لها ومن أبرزها عمليات الاستقطاب والتجنيد للنساء في تشكيلات مختلفة ككتائب الزينبيات والفاطميات، والتي تستخدمها لقمع النساء واعتقالهن والتجسس عليهن وغيرها.

وتطرقت الحلقة التي نظمها مركز البحر الاحمر للدراسات السياسية والامنية وشارك فيها كوكبة من القيادات النسوية العاملة في المجال الحقوقي والانساني، ومديري مكتبي حقوق الانسان في امانة العاصمة فهمي الزبير وفي محافظة مأرب عبدربه جديع، وعدد من الباحثين والناشطين والمهتمين، إلى الواقع الجديد التي فرضتها مليشيا الحوثي على المرأة اليمنية من خطف واخفاء قسري وتعذيب وقتل، والاغتصاب الجنسي وتشريد وبشكل ممنهج وواقع المرأة النازحة البائس في مخيمات النزوح في المحافظات المحررة من قبل الشرعية.

دعت الحلقة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي إلى اليمن، إلى إدانة الانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، والتي تتسبب بواقع معيشي بائس للمرأة وتفكيك العديد من الاسر.