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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي،المهندس يسلم بابلغوم عددًا من القضايا المتعلقة بعمل الهيئة والصعوبات والتحديات التي تواجه سير عمل الهيئة وسبل تذليلها.

لقاء في عدن يناقش أوضاع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي

وتطرق اللقاء إلى أداء الهيئة وفروعها في كل من سقطرى وشبوة، وتنظيم عمليات الاصطياد التقليدي بما يهدف للحفاظ على المصائد السمكية وتنميتها.

كمان ناقش اللقاء الخطة المتعلقة بتعزيز دور القطاع الزراعي والسمكي في تحسين الأمن الغذائي وما تضمنته من مشاريع تنموية وخدمية للنهوض بالقطاعين السمكي والزراعي وتطويرهما.

وفي اللقاء أشاد الوزير السقطري بما قدمته الهيئة من دور ريادي ومتميز في أدائها رغم الصعوبات والتحديات التي واجهتها نتيجة الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلد.

حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر ومدير عام مكتب الوزير د مساعد القطيبي.

التقى المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله السعدي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الأعلى لشئون الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية رباب فاطمة.

في مستهل اللقاء، رحب السفير السعدي بتعيينها رباب في هذا المنصب، متمنيا لها التوفيق في خدمة قضايا الدول الأقل نموا، مؤكدا على استعداد بلادنا بصفتها نائب رئيس المكتب الدولي لتنسيق شئون الدول الأقل نموا بتقديم كل الدعم لتحقيق الأهداف التي تندرج ضمن ولايتها الجديدة.

كما قدم السفير السعدي للمسؤولة الاممية عرضا مختصرا عن الاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب انقلاب المليشيات الحوثية على الإجماع الوطني وتطلعات ابناء الشعب اليمني المشروعة، وشدد على اهمية دعم الدول التي تعيش مرحلة الصراع ومنحها الاولوية والتي تشكل غالبية الدول الأقل نموا لتنفيذ أجندة برنامج عمل الدوحة للدول الاقل نموا وتضمينه في خططها الوطنية للتنمية.

من جانبها شكرت السيدة رباب الوفد الدائم لبلادنا على الجهود التي يبذلها كنائب لرئيس مجموعة الدول الاقل نموا، واعربت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار القضايا التي تخص مجموعة هذه الدول، لا سيما التي تعيش مرحلة الصراع على رأس اولويات المجتمع الدولي.

كمابحث سفير اليمن لدى كوبا، محمد صالح ناشر، اليوم، مع مدير عام ادارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الكوبية، إرنيستو سوبيرون قزمان، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما في مجال الشؤون القنصلية.

وخلال اللقاء، استعرض السفير ناشر مستجدات الأوضاع في بلادنا.

فيما جدد المسؤول الكوبي دعم بلاده للحكومة الشرعية ومساندتها لكافة الجهود التي تؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن.

وفي سياق منفصل التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني،، مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس جودنبيرج.

واكد البركاني خلال اللقاء، أن الهدن المتتالية إن لم تكن جدية وموصله للسلام فلا قيمة لها..مشيرًا إلى ان الحوثي غير جاد في عملية السلام بدليل مئات الخروقات التي قام بها..لافتًا إلى ماحدث من هجوم عسكري خلال اليومين الماضيين على تعز بغرض إغلاق الشريان الوحيد للمدينة وهو طريق الضباب الموصل إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البركاني "أن ذلك الامر يثبت بأن الحوثي لازال يفكر بوسائله العدوانية وبدلًا من فتح الطرق والمعابر بتعز خلال الهدنة الأولى هاهو يريد ان يغلق ماتبقى من طرقات".

الاولوية لديه إيقاف الاقتتال في تعز والالتزام بالهدنة وفتح المعابر لتنعم بالامن والامان والاستقرار ويوفر لمواطنيها احتياجاتهم..مؤكدًا ان العالم كله يدعم هذا التحرك.