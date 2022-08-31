شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس مجلس النواب يلتقي المبعوث الاممي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، مبعوث الامين العام للامم المتحدة إلى اليمن هانس جودنبيرج.

رئيس مجلس النواب يلتقي المبعوث الاممي

واكد البركاني خلال اللقاء، أن الهدن المتتالية إن لم تكن جدية وموصله للسلام فلا قيمة لها..مشيرًا إلى ان الحوثي غير جاد في عملية السلام بدليل مئات الخروقات التي قام بها..لافتًا إلى ماحدث من هجوم عسكري خلال اليومين الماضيين على تعز بغرض إغلاق الشريان الوحيد للمدينة وهو طريق الضباب الموصل إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال البركاني "أن ذلك الامر يثبت بأن الحوثي لازال يفكر بوسائله العدوانية وبدلًا من فتح الطرق والمعابر بتعز خلال الهدنة الأولى هاهو يريد ان يغلق ماتبقى من طرقات".

واضاف " ان الحوثي ليس شريكًا في صناعة السلام وإنه ليس من خياراته، وأننا ندعو المبعوث الأممي والمجتمع الدولي ان يتحملوا مسؤولياتهم في ردع الحوثي وإيران فقد دفع الشعب اليمني ثمنًا باهظًا لمغامراتهم كما تدفع بعض الدول العربية الأخرى، وان على المبعوث ان يصارح العالم بالحقائق وبتعنت الحوثي ورفضه للسلام".

من جانبه، اطلع المبعوث الأممي، رئيس مجلس النواب، على فحوى اللقاءات التي تمت خلال الفترة الماضية بشأن الهدنة وفتح المعابر في تعز والجانب العسكري وماينوي عمله خلال الفترة المقبلة..مؤكدًا ان خيار السلام هو الخيار الأمثل..داعيًا كل الأطراف إلى جعلها وسيلة للوصول إلى السلام الشامل الذي حان الوقت للدخول فيه.

كما ابدى المبعوث الاممي، آسفه لما يجري في تعز..مؤكدًا إنه يبذل جهودًا كبيرة لإيقاف الدماء..مشيرًا إلى إن الاولوية لديه إيقاف الاقتتال في تعز والالتزام بالهدنة وفتح المعابر لتنعم بالامن والامان والاستقرار ويوفر لمواطنيها احتياجاتهم..مؤكدًا ان العالم كله يدعم هذا التحرك.

وفي سياق منفصل قام الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، الثلاثاء، بزيارة إلى قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، حيث كان في استقبال فخامته، قائد القوات المشتركة، نائب رئيس هيئة الاركان العامة السعودية، الفريق اول ركن مطلق بن سالم الازيمع.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الزيارة، إلى ايجاز عن العمليات المشتركة واليات التنسيق مع القوات المسلحة ودول تحالف دعم الشرعية، كما تبادل مع قيادة القوات المشتركة، الافكار المتعلقة بتعزيز التعاون والدعم للقوات المسلحة اليمنية.

وتطرقت الزيارة ايضًا إلى تقييم موجز حول مسار الهدنة القائمة، وخروقات المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، والتزام الجيش اليمني المستمر بضبط النفس، حرصًا على انجاح الجهود الاممية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

وأثنى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على دور قيادة قوات التحالف، والتضحيات الكبيرة التي قدمها الاشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية، دفاعًا عن تطلعات الشعب اليمني، وقيادته الشرعية، وتخفيف معاناته الانسانية، ودعم جهود التنمية واعادة الاعمار في اليمن.



التقى المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الامم المتحدة في نيويورك السفير عبد الله السعدي، امس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، الممثل الأعلى لشئون الدول الأقل نموا والدول الجزرية الصغيرة والدول النامية غير الساحلية رباب فاطمة.

في مستهل اللقاء، رحب السفير السعدي بتعيينها رباب في هذا المنصب، متمنيا لها التوفيق في خدمة قضايا الدول الأقل نموا، مؤكدا على استعداد بلادنا بصفتها نائب رئيس المكتب الدولي لتنسيق شئون الدول الأقل نموا بتقديم كل الدعم لتحقيق الأهداف التي تندرج ضمن ولايتها الجديدة.

كما قدم السفير السعدي للمسؤولة الاممية عرضا مختصرا عن الاوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة التي تعيشها بلادنا بسبب انقلاب المليشيات الحوثية على الإجماع الوطني وتطلعات ابناء الشعب اليمني المشروعة، وشدد على اهمية دعم الدول التي تعيش مرحلة الصراع ومنحها الاولوية والتي تشكل غالبية الدول الأقل نموا لتنفيذ أجندة برنامج عمل الدوحة للدول الاقل نموا وتضمينه في خططها الوطنية للتنمية.

من جانبها شكرت السيدة رباب الوفد الدائم لبلادنا على الجهود التي يبذلها كنائب لرئيس مجموعة الدول الاقل نموا، واعربت عن استعدادها لتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار القضايا التي تخص مجموعة هذه الدول، لا سيما التي تعيش مرحلة الصراع على رأس اولويات المجتمع الدولي.

