صراعات بينية.. مليشيا الحوثي تختطف أحد عناصرها بتهمة تدريس ملازم المؤيدي

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي بمحافظة عمران (شمال اليمن) أحد عناصرها ممن خرج عن لمنهجها الطائفي، وانضم لمنافسها محمد المؤيدي، الذي يقود هو الآخر جماعة سلالية، أطلق عليها مسمى "جماعة المرشدين".



وقالت مصادر مقربة من أسرة "علي شرف الدين" إن مليشيا الحوثي، اختطفت ابنها "عبدالحكيم" السبت الماضي، واقتادته إلى جهة مجهولة.



وعبدالحكيم شرف الدين، هو عضو في جماعة المرشدين، وذريعة خطفه بحسب المصادر، تدريسه لأولاده وأقاربه مقررات ودروس جماعة المرشدين التابعة للمؤيدي.



عقب ذلك وصلت توجيهات حوثية إلى المعين مديرا لأمن مديرية، بمنع تدريس أي مقررات تابعة للمرشدين، حتى في المنازل.



وفي أوقات سابقة ومع احتدام الخلاف، أغلق الحوثيون عديد مدارس ومساجد تابعة لمحمد المؤيدي، الذي يعد أجد منافسي زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي، ويدعي أحقيته بالإمامة.