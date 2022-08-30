تعز.. المئات يشيعون عددا من أبطال الجيش وينددون بتواطؤ المبعوث الأممي مع عصابة الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - شيع المئات من أبناء محافظة تعز، الثلاثاء، جثامين عدد من أبطال الجيش، استشهدوا خلال هجوم غادر لعصابة الحوثي الإرهابية غربي المدينة جنوب غربي اليمن.



وأدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهداء في مسجد السعيد قبل تشييعهم إلى مقبرة الشهداء في منطقة عصيفرة وسط المدينة المحاصرة من قبل مليشيات الحوثي منذ 8 سنوات.



وعقب التشييع نظم العشرات من المواطنين وقفة احتجاجية تنديدا بالتواطؤ الأممي تجاه جرائم عصابة الحوثي الإيرانية.



ورفع المشاركون في الوقفة لافتات كتب على بعضها "مجزرة حوثية برعاية المبعوث الأممي"، والهدنة أكذوبة أممية تكشف العجز والفساد الأممي".



وطالب المحتجون مجلس القيادة الرئاسي بمغادرة مربع الصمت، وإدانة تواطؤ المبعوث الأممي مع مليشيا الحوثي الارهابية.





ومساء الأحد، شنت مليشيا الحوثي الإيرانية هجوما واسعا على مواقع الجيش في جبهة ميلات غربي المدينة رغم سريان الهدنة المزعومة.



وأسفر الهجوم الذي استمر ليلة كاملة، عن استشهاد 10 ، وإصابة 7 آخرين من أبطال الجيش. وحتى مساء الثلاثاء لم يصدر أي تعليق من المبعوث الأممي هانس غروندبرغ على هذه الجريمة الإرهابية الغادرة.



في السياق دعا ناشطون للمشاركة في حملة إلكترونية للتنديد بالتصعيد الحوثي في تعز وكشف تواطؤ المبعوث الأممي لليمن مع خروقات المليشيا الحوثية للهدنة ومحاولتها إطباق الحصار على مدينة تعز، تحت هشتاق: الحوثي_يصعد_في_تعز

