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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، المدير العام لشركة "بيتكو بتروليوم" الاسترالية رياض صالح فضل.

واستمع اللواء الزُبيدي، من مدير عام الشركة الاسترالية، إلى شرحٍ موجزٍ عن نشاط الشركة، وأصولها، واستثماراتها في القطاع النفطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع النفطي والغازي بمحافظتي شبوة وحضرموت، والأعمال بهذين القطاعين.

الزُبيدي يلتقي المدير العام لشركة "بيتكو بيتروليوم" الاسترالية

وأكد عضو مجلس القيادة، انفتاح بلادنا على جميع الاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز وغيرهما من المجالات الحيوية، بما يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، وتوفير فرص عمل للكوادر والكفاءات المحلية، وخلق انتعاشة اقتصادية تخرج البلاد من أزمتها الراهنة.

وفي سياق متصل افتتح السفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى مكتب الامم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم، فعالية الأمن البحري في اليمن "البحر الأحمر وخليج عدن" والتي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمشاركة رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القملي.

وأشاد السفير شجاع الدين، بالتعاون القائم بين بلادنا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات في إطار البرنامج العالمي للجريمة البحرية الذي من خلاله يتم بناء وتعزيز قدرات منتسبي مصلحة خفر السواحل في بلادنا..مؤكدًا على أهمية استمرار تقديم الدعم لمساعدة اليمن لمواجهة التحديات المختلفة وعلى وجه الخصوص تهديد مليشيا الحوثي الانقلابية لأمن البحر الاحمر.

من جانبه اشاد رئيس مصلحة خفر السواحل، بالتعاون القائم بين مصلحة خفر السواحل ومكتب الامم المتحدة ممثلة بالبرنامج العالمي لمكافحة الجريمة البحرية..مشيرًا إلى ان هذه الفعالية تأتي اتساقًا مع الجهود التي تبذلها بلادنا لتعزيز أمنها البحري وتفعيل دور مصلحة خفر السواحل من خلال تزويدها بالمعدات المطلوبة ورفع أداء منتسبي المصلحة.

وفي سياق منفصل بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور علي بجاش، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن ماجي تشونغ، العلاقة الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية، بمستوى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في كافة مجالات التعاونية..مثمنًا موقف الصين الثابت المساند للشرعية في اليمن وإسهاماتها الإنسانية في الجانب التنموي والإغاثي لدعم بلادنا..مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين الصديقين واهمية تعزيزها إلى افاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة..مشيرًا إلى موقف اليمن الثابت من وحدة الصين.

وخلال اللقاء، تطرق وكيل وزارة الخارجية، إلى مستجدات الأوضاع في اليمن وإصرار الانقلابيين الحوثيين على الاستمرار في الحرب ومعاناه المواطنين دون اكتراث ببنود الهدنة وسعيها للانقضاض عليها، واخرها ما تم من هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة منها للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز عن المناطق المحررة، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن..لافتًا إلى تحمل المبعوث الاممي والمجتمع الدولي مسؤولياته لهذا التصعيد الخطير وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية للمليشيات الحوثية.

من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة الصينية، موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة وسلامة الأراضي اليمنية، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم التنموي والإنساني للشعب اليمني..مؤكدًا دعم بلاده للجهود الأممية المبذولة لتحقيق السلام وإعادة الامن والاستقرار في اليمن.

وفي سياق منفصل افتتح وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريب المدربين في برنامج مكافحة العدوى والتي تنظمها الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وحث وزير الصحة، المشاركين على الاستفادة من مفردات الدورة، واستلهامها على الواقع العملي ونقل المعارف إلى زملاء العمل في القطاعات الصحية المختلفة بالمحافظات..موضحا بأنه يتم العمل حاليا على إستكمال البناء التنظيمي للادارة التي ستتوسع في المحافظات لتحقيق الجودة الأشمل.

من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للجودة ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الدكتور امين سلمان، أهمية الدورة في تعزيز منظومة العمل الصحي في المرافق الصحية المختلفة في المحافظات المحررة والسير بها نحو تحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها.