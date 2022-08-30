شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير المياه ومحافظ لحج يدشنان عمل مشاريع مياه بتكلفة اكثر من 2 مليون دولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومحافظ محافظة لحج اللواء ركن أحمد تركي، اليوم، العمل بمشروع اعادة تأهيل خط الضخ مغرس ناجي- دندار(المرحلة الثانية) ومشروع مياه خطوط الاسالة صبر - الفيوش بمحافظة لحج بتكلفة 2 مليون و500 ألف دولار بتمويل من البنك الدولي.

وزير المياه ومحافظ لحج يدشنان عمل مشاريع مياه بتكلفة اكثر من 2 مليون دولار

وأكد الوزير الشرجبي، على أهمية المشروع الذي يعتبر استكمالًا للمرحلة الأولى من المشروع الذي سيخدم التجمعات السكانية في مديريتي الحوطة وتبن "صبر" ذات الكثافة السكانية العالية.

وتعرف وزير المياه والبيئة ومحافظ لحج، من مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج عادل سعيد، على موقع حقول آبار المياه، على الموقع المخصص لتركيب منظومة الطاقة الشمسية، كما أطلعا على أعمال ترميم الخزان سعة 10 ألف متر مكعب بالاضافة إلى المواد والمعدات الموردة للمؤسسة والأعمال المنفذة في محطة دندار الرئيسية لتوزيع المياه للمواطنين.

وعقب الزيارة الميدانية، ناقش وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، ومحافظ محافظة لحج أحمد تركي، مشروع الصرف الصحي في المحافظة والممول من البنك الاسلامي.

وأوضح الوزير الشرجبي، أن المشروع تحت الاجراءات ويتم حاليًا اختيار الاستشاري بالتشاور مع الممول..مشيرًا أن أعمال المشروع ستبدأ فور استكمال الاجراءات مع الممول.

من جانبه أكد محافظ لحج، على أهمية مشاريع المياه الجاري تنفيذها بالمحافظة في تحسين خدمة المياه وايصالها للعديد من المناطق فيها.. مشيرا إلى احتياج محافظة لحج لخدمات المياه والصرف الصحي.

بدوره أستعرض مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة لحج، أهم احتياجات المحافظة لخدمة المياه والصرف الصحي وعدد من المقترحات التي من شأنها تحسين الخدمة بمحافظة لحج.

عقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، امس اجتماعًا بمدراء الدوائر التابعة للهيئة، لمناقشة، آليات عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ومستوى الأداء خلال الفترة الماضية وأقر جملة من المقترحات والمحددات لتلافي بعض أوجه القصور في الأداء وتعزيز جودة العمل.

وأشاد الفقيه، بمستوى مواكبة احتياجات المعركة سواء على مستوى رئاسة الهيئة أو الدوائر الخدمية.. مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ الضبط والربط وتحديث البيانات المادية والبشرية وتوحيد كافة الأعمال في المناطق المحررة وربط كافة القواعد الإدارية وفق برامج متطورة تحت إشراف قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وأقر الاجتماع تشكل لجنة فنية لتنفيذ توجيهات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لمتابعة رئاسة الهيئة والدوائر بكافة المتطلبات للفترة المتبقية من هذا العام وسرعة إنجازها وموافاة اللجنة العسكرية أولا بأول.

كما جرى مناقشة ملف الجرحى وطرح جملة حلول لمواصلة علاجهم ورعايتهم الرعاية الكاملة تقديرًا لتضحياتهم الغالية.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك في اتصال هاتفي مع المبعوث الامريكي لليمن تيم ليندركينغ استمرار خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية على ضوء الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها المليشيات الانقلابية في منطقة الضباب في تعز.

وأشار بن مبارك إلى أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين في تعز خصوصا وكافة انحاء اليمن اخبار برفع المليشيات الحوثية حصارها الوحشي على محافظة تعز المستمر منذ اكثر من سبع سنوات، فإنه على العكس من ذلك وفي تحدي للمجتمع الدولي واستخفاف كامل بالجهود الدولية قام الحوثيون بشن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

وحذر من أن هذا العدوان العنيف لا يمثل فقط تحد صارخ للمبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، بل أنه يهدد بشكل واضح استمرار الهدنة ويقوض الجهود المبذولة لتمديدها.

وطالب بن مبارك من المبعوث الأمريكي إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.

من جانبه أكد المبعوث الامريكي ادانته لكافة الاختراقات ولاي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الاممية وتأكيد بلاده على أهمية الالتزام من الجميع بالهدنة وبضبط النفس والعمل على تجنب اي انتهاكات سيكون المتضرر منها في الدرجة الرئيسية كل المدنيين في اليمن.