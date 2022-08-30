شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيئة مستشفى سيئون تتسلم جهازين لقسم العناية الحرجة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسلمت هيئة مستشفى سيئون العام، اليوم، جهازي طبيين دعما من وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية مكتب اليمن.

هيئة مستشفى سيئون تتسلم جهازين لقسم العناية الحرجة

وشمل الجهاز الأول أشعه سينيه متحرك ( 400mA) مع كافة ملحقاته مقدم من البرنامج الوطني للامداد الدوائي بوزارة الصحة، وجهاز آخر لقياس غازات الدم [(ABG) cobas b221، مقدم من منظمه الصحة العالمية.

وستخصص الجهازين لقسم العناية الحرجة في المبنى الجديد بالمستشفى سعيا نحو تحسين الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

وثمن مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضرموت الوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ورئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد، إهتمام وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح وقيادة البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بمكتب وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية على تلبية

إحتياجات القطاع الصحي بحضرموت الوادي والصحراء وفي مقدمتها هيئة مستشفى سيئون العام.

اختتم فريق حكومي من محافظة مأرب، اليوم، زيارته الرسمية إلى جمهورية رواندا ضمن أنشطة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية (SIERY) الذي ينفذه برنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وفي ختام الزيارة عقد رئيس وأعضاء الفريق الحكومي جلسة ختامية مع نظرائهم الروانديين لمناقشة آليات وسبل تعزيز التعاون والتواصل والتنسيق المشترك في كافة المجالات الخدمية بما يحقق الاستفادة من برنامج الزيارة في تحسين مستوى الخدمات بمحافظة مأرب.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الزيارة وانطباع المشاركين عنها، حيث أعرب الفريق الحكومي عن شكره للمسؤولين الروانديين على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة طوال أيام الزيارة وامتنانهم لقيادة وكالة التعاون الرواندية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي في اليمن على إتاحة هذه الفرصة لهم للإطلاع على واحدة من أنجح التجارب التنموية الحديثة في التعافي وإعادة الإعمار وتجاوز مأساة الحرب.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أكد الدكتور رئيس الفريق الحكومي علي الجبل، أن الزيارة كانت مثمرة، وعززت الكثير من المفاهيم والأفكار لدى الفريق الزائر، وأضافت له الكثير من الرؤى الجديدة حول المرونة المؤسسية والاقتصادية، وإعادة الاعمار، والتي ستنعكس على خطط المكاتب التنفيذية للسلطة المحلية بالمحافظة، وتمكنهم من وضع استراتيجيات تنموية مبتكرة قادرة على تحفيز التنمية المحلية بالمحافظة، وتوسيع قاعدة مواردها الاقتصادية المتاحة واستلهام التجارب الناجحة في رواندا من رؤى وأفكار جديدة وخطط تعافي عملية لتنفيذ مشاريع خدمية تلبي احتياجات المجتمع في كافة الخدمات الأساسية.

وأشار الجبل إلى أن الفريق اطلع على أهم المشاريع والتجارب الناجحة والحلول المبتكرة للصعوبات والتحديات التي واجهتها روندا خلال مرحلة مابعد الحرب الاهلية التي عاشتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي وفي مقدمتها إعمار ما خلفته الحرب واستيعاب التضخم السكاني الكبير وإعادة التخطيط الحضري والعمراني للمدن وتنظيم العشوائيات وتأهيلها بعد تأمين احتياجاتها الاساسية في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي والنظافة والتحسين وباقي القطاعات الخدمية.

اعلن مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي عن ان المؤسسة ستوفر الدعم اللازم لمخابر افران عدن لاستهداف 100 الف حالة وتقديم الدعم لاستيعاب 50 الف حاله جديدة للمستفيدين من هذا المشروع.

جاء ذلك خلال زيارته لهيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية ( أفران عدن الخيرية) خاصة اقسام أفران عدن الخيرية والرش الضبابي والسقيا، بمديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن.

واستمع السعيدي من المدير التنفيذي للهيئة سيف اليهري إلى شرح مفصل عن مجمل الخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة كمشروع أفران عدن الخيرية وما توفره من وجبات مجانية الروتي، الفاصوليا المطبوخة والذي تستهدف ما يقارب " 50 " ألف حالة يوميًا في محافظات عدن ولحج وأبين.

