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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، اجتماعًا بمدراء الدوائر التابعة للهيئة، لمناقشة، آليات عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ومستوى الأداء خلال الفترة الماضية وأقر جملة من المقترحات والمحددات لتلافي بعض أوجه القصور في الأداء وتعزيز جودة العمل.

هيئة الإسناد اللوجستي تناقش آليات عمل الدوائر التابعة لها

وأشاد الفقيه، بمستوى مواكبة احتياجات المعركة سواء على مستوى رئاسة الهيئة أو الدوائر الخدمية.. مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ الضبط والربط وتحديث البيانات المادية والبشرية وتوحيد كافة الأعمال في المناطق المحررة وربط كافة القواعد الإدارية وفق برامج متطورة تحت إشراف قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وأقر الاجتماع تشكل لجنة فنية لتنفيذ توجيهات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لمتابعة رئاسة الهيئة والدوائر بكافة المتطلبات للفترة المتبقية من هذا العام وسرعة إنجازها وموافاة اللجنة العسكرية أولا بأول.

كما جرى مناقشة ملف الجرحى وطرح جملة حلول لمواصلة علاجهم ورعايتهم الرعاية الكاملة تقديرًا لتضحياتهم الغالية.



بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك في اتصال هاتفي مع المبعوث الامريكي لليمن تيم ليندركينغ استمرار خروقات ميليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية على ضوء الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها المليشيات الانقلابية في منطقة الضباب في تعز.

وأشار بن مبارك إلى أنه في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنين في تعز خصوصا وكافة انحاء اليمن اخبار برفع المليشيات الحوثية حصارها الوحشي على محافظة تعز المستمر منذ اكثر من سبع سنوات، فإنه على العكس من ذلك وفي تحدي للمجتمع الدولي واستخفاف كامل بالجهود الدولية قام الحوثيون بشن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة للسيطرة على المنطقة وقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

وحذر من أن هذا العدوان العنيف لا يمثل فقط تحد صارخ للمبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، بل أنه يهدد بشكل واضح استمرار الهدنة ويقوض الجهود المبذولة لتمديدها.

وطالب بن مبارك من المبعوث الأمريكي إلى إدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية وممارسة أقصى درجات الضغط والتحرك مع المجتمع الدولي لضمان إلزام المليشيات الحوثية بوقف إطلاق النار ومنع خروقاتها العسكرية المستمرة للهدنة.

من جانبه أكد المبعوث الامريكي ادانته لكافة الاختراقات ولاي تصعيدات عسكرية تتعارض مع الهدنة الاممية وتأكيد بلاده على أهمية الالتزام من الجميع بالهدنة وبضبط النفس والعمل على تجنب اي انتهاكات سيكون المتضرر منها في الدرجة الرئيسية كل المدنيين في اليمن.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد عوض بن مبارك خلال اتصال هاتفي مع سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام وخروقات مليشيا الحوثي للهدنة الحالية.

وخلال الإتصال، جدد وزير الخارجية التأكيد على انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب واطلاق العملية السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام الدائم واستعادة الامن والاستقرار.. مشيرًا إلى العدوان السافر والخرق المدان الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي فجر اليوم لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز.

وقال وزير الخارجية أنه " في حين تُبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز أكدت مليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها".. مشددًا بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروقات والانتهاكات الحوثية وممارسة أقصى الضغوط عليها لإلزامها بتعديل سلوكها الاجرامي.

من جانبه أكد السفير فينالس استمرار الاتحاد الاوروبي في سعيه للمساهمة في إحلال السلام في اليمن والوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.