شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة تصدر بيان بشأن هجوم ميليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء الأحد على شن هجوما عنيفا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز استمر حتى فجر اليوم الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

الحكومة تصدر بيان بشأن هجوم ميليشيا الحوثي على منطقة الضباب بمحافظة تعز

واسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 أخرين، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الانسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات ،والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها واليها، وبانها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك".

واضاف البيان "ومع هذا التصعيد الخطير تدعوا الحكومة المبعوث الدولي إلى تحمل مسئولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لجماعة الحوثي في تعز خاصة وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الاردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة".

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لتحمل مسئولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.

عقد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبدالعزيز الفقيه، اليوم، اجتماعًا بمدراء الدوائر التابعة للهيئة، لمناقشة، آليات عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ومستوى الأداء خلال الفترة الماضية وأقر جملة من المقترحات والمحددات لتلافي بعض أوجه القصور في الأداء وتعزيز جودة العمل.

وأشاد الفقيه، بمستوى مواكبة احتياجات المعركة سواء على مستوى رئاسة الهيئة أو الدوائر الخدمية.. مشددًا على أهمية تفعيل مبدأ الضبط والربط وتحديث البيانات المادية والبشرية وتوحيد كافة الأعمال في المناطق المحررة وربط كافة القواعد الإدارية وفق برامج متطورة تحت إشراف قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة.

وأقر الاجتماع تشكل لجنة فنية لتنفيذ توجيهات وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة لمتابعة رئاسة الهيئة والدوائر بكافة المتطلبات للفترة المتبقية من هذا العام وسرعة إنجازها وموافاة اللجنة العسكرية أولا بأول.

كما جرى مناقشة ملف الجرحى وطرح جملة حلول لمواصلة علاجهم ورعايتهم الرعاية الكاملة تقديرًا لتضحياتهم الغالية.

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. احمد عوض بن مبارك خلال اتصال هاتفي مع سفير بعثة الاتحاد الاوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس التطورات في اليمن والجهود المبذولة لتحقيق السلام وخروقات مليشيا الحوثي للهدنة الحالية.

وخلال الإتصال، جدد وزير الخارجية التأكيد على انفتاح الحكومة على كافة الجهود الرامية لإنهاء الانقلاب واطلاق العملية السياسية وفقا للمرجعيات الثلاث لتحقيق السلام الدائم واستعادة الامن والاستقرار.. مشيرًا إلى العدوان السافر والخرق المدان الذي أقدمت عليه مليشيا الحوثي فجر اليوم لقطع الشريان الوحيد إلى مدينة تعز.

وقال وزير الخارجية أنه " في حين تُبذل الجهود لتثبيت الهدنة وفتح الطرقات إلى مدينة تعز أكدت مليشيا الحوثي مرة أخرى ومن خلال عدوانها على المدينة أنها غير معنية بالسلام ولا تحترم تعهداتها والتزاماتها".. مشددًا بهذا الصدد على ضرورة اتخاذ مواقف واضحة إزاء الخروقات والانتهاكات الحوثية وممارسة أقصى الضغوط عليها لإلزامها بتعديل سلوكها الاجرامي.

من جانبه أكد السفير فينالس استمرار الاتحاد الاوروبي في سعيه للمساهمة في إحلال السلام في اليمن والوقوف إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

