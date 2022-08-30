مع بداية العام الدراسي.. - صنعاء.. ميليشيا الحوثي تُجبر وكلاء المدراس الحكومية على حضور دورات طائفية 

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبرت ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة اليمنية صنعاء وكلاء المدراس الحكومية على الحضور والمشاركة في دورات طائفية تحت مسمى ورش تدريبية.

وقالت مصادر تربوية لـ "يمن شباب نت" :"إن وزارة التربية والتعليم التابعة للحوثيين في صنعاء فرضت على وكلاء المدراس الحكومية حضور دورات طائفية وهددت المتقاعسين عن المشاركة بتعريض أنفسهم للمحاسبة.

وأوضحت المصادر: "الدورات تقام في مراكز خاصة بتجمعات عناصر الميليشيات الحوثية ولا علاقة لها في مجال العملية التعليمية".

وتفرض مليشيات الحوثي على موظفي الدولة بمختلف القطاعات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها دورات ثقافية لنشر أفكارها الطائفية، تحت تهديد السلاح.