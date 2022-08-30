عدن.. مقتل أحد الصيادين على يد عناصر من مليشيا الانتقالي في "صيرة"

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شاب يعمل في مجال الصيد، يوم الإثنين، برصاص مليشيا الانتقالي المدعومة إماراتيا في مدينة عدن؛ جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن الشاب "نوح علي قائد 16 عاماً"، والذي يعمل صيّادًا، قتل برصاص مليشيا الانتقالي التي تعمل في حراسة قصر المعاشيق، قرب ساحل صيرة في مدينة عدن".

وحسب المصادر فأن الشاب كان يعمل مع أبوه ورفاقه على قارب صيد، قرب جبل المعاشيق لحظة إطلاق نار كثيف على قاربهم.

واعتبرت المصادر، ما تقوم به مليشيا الانتقالي التي تعمل في حراسة قصر المعاشيق من جرائم قتل بحق الصيادين يجب ان يوضع له حد، وأن يحال مرتكبوها إلى العدالة.