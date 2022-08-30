صنعاء.. مُلاك منازل أثرية يشكون من هشاشة الترميمات وسرقة الحوثيين للاعتمادات المالية

المنامة - ياسر ابراهيم - شكا عدداً من ملاك المنازل أثرية في صنعاء القديمة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من هشاشة الترميمات السابقة، متهمين الهيئة الحوثية بسرقة الميزانيات المخصصة لترميم منازلهم.



وقال مُلاك منازل أثرية في صنعاء القديمة لـ "يمن شباب نت"، إن غالبية المنازل التاريخية الذي تم ترميمها سابقاً بدعم خارجي أصبحت حاليا بحاجة إلى الترميم مجدداً، عقب تعرضها لأضرار كبيرة بفعل الأمطار مؤخراً مرجعين ذلك إلى هشاشة الترميمات السابقة وسرقة الأموال من قبل ميليشيا الحوثي.



وبحسب ملاك المنازل فإن: "التكاليف المخصصة لترميم بعض المنازل تصل إلى نحو 5 مليون ريال من قبل المنظمات الممولة، في حين أن الهيئة الحوثية المختصة لا تصرف في ترميمها سوى نحو 600 ألف" مشيرين إلى سرقة بقية المبالغ ومصادرتها.



يذكر بأن عشرات المنازل الأثرية كانت قد تهدمت من الأمطار التي ضربت اليمن في السنوات الأخيرة، فيما بات المئات منها مهدداً بالانهيار.



وتمول منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو- صندوق طوارئ التراث) ترميم عشرات المنازل التاريخية في صنعاء القديمة.



ومنذ سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة صنعاء تتعرض صنعاء القديمة ومبانيها التراثية للإهمال إذ تعرضت بعض المباني التاريخية للهدم والخراب وإضافة مواد بناء جديدة غير مطابقة لمواصفات التراث الحضاري للمدينة، بالإضافة إلى السطو على بعض المرافق التراثية، وتأجير بعضها للتجار الذين بدورهم قاموا بتحويلها إلى محلات تجارية.

