بينها 905 واقعة قتل وإصابة.. اللجنة الوطنية تعلن رصد 3609 انتهاك لحقوق الإنسان خلال عام

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، الإثنين، أنها استكملت رصد وتوثيق 3609 واقعة انتهاك تعرض لها الضحايا من جميع الأطراف دون استثناء في كافة المحافظات خلال عام.



جاء ذلك في تقريرها العاشر المتعلق بالرصد والتوثيق للقضايا والأنشطة في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في جميع المحافظات اليمنية والمرتكبة من كافة أطراف النزاع، والذي أطلقته اليوم خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأشارت إلى أن الانتهاكات التي وثقتها توزعت (30) نوعا من الانتهاكات خلال الفترة من 1 يوليو 2021م حتى 31 يوليو 2022م، موضحة ان إجمالي الضحايا الذي سقطوا جراء هذه الانتهاكات بلغ (5151) ضحية.



كما أوضحت أن فرقها استمعت أثناء عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق إلى (9897) شاهد ومبلغ وضحية، واطلعت على (9379) وثيقة، وراجعت مئات الصور ومقاطع الفيديو.



وقال التقرير إنه وثق (905) واقعة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها (1293) ضحية شملت على 432 مدنيين بينهم 72 طفلاً و32 امرأة، فيما بلغ إجمالي الجرحى 861 جريح مدني، بينهم 194 طفلاً و105 نساء.



كما رصد التقرير 171 حالة زراعة ألغام فردية، سقط بسببها 62 قتيلاً، بينهم 8 أطفال وامرأتان، إضافة إلى سقوط 176 جريحاً بينهم 39 طفلاً و 6 نساء، مؤكداً انفراد جماعة الحوثي بهذا النوع من الانتهاكات.



وأكدت اللجنة اتباع آليات مختلفة لضمان جودة عمليات التحقيق التي تهدف إلى إثبات الوقائع وتحديد المتسببين بها وفق القوانين الوطنية والدولية المنطبقة على كل واقعة وبما يضمن مساءلة مرتكبي الانتهاكات وجبر ضرر الضحايا.



وأشارت إلى قيام فريقها خلال الفترة التي يغطيها التقرير العاشر بتنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بالتحقيق، أبرزها النزول الميداني إلى المحافظات والمناطق التي تشهد وقائع انتهاكات لحقوق الإنسان (...).



وقالت اللجنة الوطنية إن فرقها نفذت عشرات الزيارات الميدانية التي استهدفت السجون والمعتقلات المركزية في محافظات عدن ولحج وتعز وشبوة ومأرب.



وأشارت إلى مواجهة العديد من التحديات والصعوبات التي ترافق عملها بسبب جملة الاحداث والتغييرات التي شهدت مطلع العام الجاري وما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الواقع الراهن في البلاد.



واوصى تقرير اللجنة، المجتمع الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار تمهيداً لإحلال سلام دائم قائم على احترام حقوق الإنسان والمشاركة الفاعلة للنساء والشباب والأقليات.



كما أوصى بزيادة مستوى الدعم المقدم من مجلس حقوق الانسان للجنة الوطنية للتحقيق في مجالات الدعم الفني والتقني والمشورة بما يضمن قيامها بمهامها على أكمل وجه.

