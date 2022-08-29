مسؤول: لا مفاوضات جديدة مع الحوثيين حول فتح الطرق.. وهناك إجراءات سيتم الإعلان عنها

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف عضو الفريق المفاوض حول فتح الطرق بتعز نبيل جامل، الإثنين، عن أن مليشيات الحوثي ربطت ملف فتح الطرق بمطالب جديدة، متهما مكتب المبعوث الأممي بالتماهي.



وقال جامل في تغريدات عبر "تويتر": "ليس هناك اجتماعات مرتقبة بشأن التفاوض لفتح الطرق في محافظة تعز وبقية المحافظات، ولم نتلق أي دعوة من مكتب المبعوث لإجراء أي جولة جديدة للمفاوضات".



وأوضح أن السبب هو "رفض الحوثيين لفتح الطرقات وربطها بمطالبات جديدة منها صرف الرواتب وفتح كامل لمطار صنعاء الدولي".



واتهم عضو الفريق الحكومي المفاوض، مكتب المبعوث بـ"التماهي مع مطالب الحوثيين وعدم ممارسة أي ضغوطات تذكر علي الحوثيين أو الرعاة الرسمين له".



كما كشف جامل، عن أن هناك بعض الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة سيتم الإعلان عنها، مؤكدا أن الحوثي لا يؤمن بالسلام لأن مفردة السلام تصادم مشروعه في اليمن والمنطقة.



ومساء الأحد، شنت مليشيات الحوثي هجوما على مواقع الجيش الوطني في جبهة الضباب غربي محافظة تعز، ودارت معارك عنيفة استمرت حتى فجر اليوم.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن هجوم مليشيا الحوثي في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.



وأكدت الحكومة، أنها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم الى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك".

