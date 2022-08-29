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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الميسري.

الزُبيدي يطّلع على سير العمل بوزارة الخدمة المدنية

واستمع اللواء الزُبيدي من نائب وزير الخدمة إلى شرحٍ موجزٍ عن مراحل تأسيس الوزارة في العاصمة عدن بعد تحريرها من المليشيات الحوثية، وسير العمل في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، خلال الفترة التي أعقبت التحرير وحتى اليوم، بالإضافة إلى أبرز الصعوبات والتحديات تواجه سير عملها.

كما اطّلع اللواء الزُبيدي من نائب وزير الخدمة المدنية على آلية الوزارة لحصر الجهاز الإداري للدولة، والمتقاعدين، وآلية الإحلال والتوظيف، والاجراءات التي تم إنجازها فيما يخص التسويات والعلاوات السنوية للموظفين، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

وشدد عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سرعة إنجاز ومراجعة ملفات التسويات والعلاوات للموظفين والمتقاعدين، وإنجاز فتاوى الاستحقاق للدرجات الوظيفية، مؤكدا استعداد مجلس القيادة لتذليل أي صعوبات تعترض سير عمل الوزارة هذا الجانب، وغيرها من الجوانب المرتبطة بالجهاز الإداري للدولة.

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش ملتزمة التزامًا تامًا بوقف إطلاق النار، وفقًا للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية..مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي.

واوضح مجلي في إيجاز صحفي، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي الإيرانية، تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية والتي نتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من أبطال قواتنا المسلحة والمدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز مما يؤكد تعنت ورفض المليشيا الحوثية للهدنة الأممية.

وحيا العميد مجلي أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في متارسهم بمختلف الجبهات والثغور "وهم يقارعون المليشيات الحوثية الإرهابية ويتصدون لهجماتهم البائسة في ظل الهدنة الأممية التي تأبى المليشيات الحوثية إلا أن تتخذها جسر عبور لمزيد من الاجرام بحق أبناء الشعب اليمني".

واستعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة التطورات الميدانية في الجبهات القتالية والخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من أغسطس، مؤكدا أن المليشيا عمدت على ارتكاب (1436) خرقًا خلال ستة وعشرون يومًا، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

وقال "أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش رصدت خلال الستة والعشرين يومًا الماضية في محافظة مأرب، ارتكاب المليشيا الحوثية (309) خرقًا للهدنة، في مناطق العمود و"الاعيرف" والردهة والفليحة في الجوبة جنوب المحافظة، وفي منطقة رغوان والمخدرة والمشجح وصرواح شمال غرب المحافظة".

وأضاف مجلي "إن الخروقات الحوثية تنوعت بين استحداث متارس وخنادق وتحصينات واستهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المتنوعة ونشر القناصين، بالإضافة إلى استهداف مواقع قواتنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل نتج عنها استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش".

ولفت إلى أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 217 خرقًا للهدنة في جبهتي عبس وحرض، تنوعت تلك الخروقات بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة، والدفع بمعدات قتالية إلى مواقعها ومحاولة التسلل، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات.

وأوضح العميد مجلي، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 32 خرقا للهدنة في جبهات محافظة الضالع، تمثلت في تعزيز مواقعها بالأسلحة والعناصر واستهداف مواقع قواتنا بمختلف العيارات والأسلحة، والدفع بتعزيزات قتالية، مضيفا " كما قام طيران العدو المسير باستهداف مواقع قواتنا في قطاع الفاخر جبهة مريس نتج عن ذلك استشهاد أحد الضباط وعدد من الجرحى..مؤكدًا أن مليشيا الحوثي ارتكبت 60 خرقا للهدنة في مختلف جبهات محافظة الجوف..لافتًا إلى استمرارها بحفر الخنادق وزرع الألغام في منطقة ”حويشيان"، والدفع بالأسلحة والمعدات القتالية إلى مختلف الجبهات بالمحافظة.

وأشار إلى المليشيا الحوثية ارتكبت (15) خرقًا للهدنة في مختلف الجبهات القتالية، بمحافظة أبين..لافتًا إلى أن المليشيا فجّرت عقبة حلحل بجبهة "لودر" مما أدى إلى قطع الطريق "الذي يعد المنفذ الرئيسي بين محافظة البيضاء وأبين مما تسبب بتوقف حركة المسافرين".

وفي جبهات محافظة صعدة، تواصل المليشيات الحوثية الخروقات والانتهاكات واستهداف قواتنا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والتي بلغ عددها (20) خرقًا للهدنة في مختلف الجبهات القتالية في المحافظة.