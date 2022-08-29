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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني اليوم بعدن مع قيادة معهد جميل غانم للفنون الجميلة اوضاح المعهد وما يقدمه من خدمات تعليمية لمنتسبيه، والدورات المسائية للراغبين من الهواة في مجالات الفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح.

الارياني يحث على توفير احتياجات معهد جميل غانم للفنون الجميلة بعدن

كما اطلع على أهم العوائق والتحديات التي تواجه عمل المعهد ليقوم بمهامه على أكمل وجه، في تأهيل الشباب وتدريبهم في مختلف الفنون.

وأشاد الوزير بما يقوم به المعهد والقائمين عليه من دور فني وتعليمي، رغم شحة الإمكانيات، وآثار الانقلاب والحرب، موجها بضرورة اعتماد شهادة المعهد واعتبارها ثانوية تخصصية وبحسب البروتكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة.

وأكد الارياني على أهمية توافر الاحتياجات الأساسية من أدوات موسيقية واحتياجات الفنون التشكيلية والمسرح، وتهيئة السكن الداخلي، ومعالجة موضوع التغذية للطلبة القادمين من المحافظات خارج عدن، وكذا توافر فرص التوظيف لخريجي المعهد

كما وجه الوزير الارياني بتوفير الاحتياجات الأساسية العاجلة مثل عدد من الكراسي الدراسية والسبورات والادوات والمستلزمات الموسيقية وكذا احتياجات اقسام الفنون التشكيلية والمسرح.

وكلف الارياني قيادة الوزارة والمعهد بإعداد خطة مبنية على اسس علمية وبطريقة مهنية تحدد فيها الأهداف المرجوة حتى يتمكن المعهد من الاضطلاع بدوره.

وكان نائب مدير معهد جميل غانم للفنون الجميلة عبدالله عبيد، مع عدد من مدراء الإدارات استعرضوا أهم ما يواجه العملية التعليمية، وأهم المتطلبات، وعلى رأسها ترميم المعهد ومرافقه، وكذا شحة المواد التربوية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالهيئة التعليمية وموظفي المعهد.

حضر اللقاء وكيلي الوزارة محمد الشعبي، ونجيب سعيد ثابت.

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس الأحد على شن هجوما عنيفا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز استمر حتى فجر اليوم الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

واسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 أخرين، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الانسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات ،والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها واليها، وبانها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك".

واضاف البيان "ومع هذا التصعيد الخطير تدعوا الحكومة المبعوث الدولي إلى تحمل مسئولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لجماعة الحوثي في تعز خاصة وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الاردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة".

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لتحمل مسئولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.



أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس الأحد على شن هجوما عنيفا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز استمر حتى فجر اليوم الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

واسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 أخرين، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الانسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات ،والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها واليها، وبانها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك".

واضاف البيان "ومع هذا التصعيد الخطير تدعوا الحكومة المبعوث الدولي إلى تحمل مسئولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لجماعة الحوثي في تعز خاصة وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الاردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة".

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لتحمل مسئولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.