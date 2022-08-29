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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، دورة للمدربين في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في أماكن وأوقات النزاعات المسلحة لمنتسبي القوات المشتركة جبهة الساحل الغربي، بتمويل من منظمة نداء جنيف.

محافظ الحديدة يدشن دورة في القانون الدولي الانساني في أماكن النزاعات

وخلال التدشين، أكد المحافظ أهمية تدريب منتسبي القوات المشتركة على القانون الدولي، وضرورة حماية المواطنين في مناطق النزاع، وتجنيبهم الصراع، مثمنًا دور المنظمة وما تقوم به في المديريات المحررة بالمحافظة.

من جانبه أوضح، ممثل المنظمة الاقليمي محمد حسن، ان الدورة تهدف إلى تقوية مهارات منتسبي القوات المشتركة في التعامل مع حقوق الإنسان.

إلى ذلك كرم المحافظ، المدير السابق لمكتب المنظمة الدولية للهجرة بالساحل الغربي أنجيلا أوستي بمناسبة إنتهاء فترة عملها في اليمن، مشيدا بأداء المنظمة خلال فترة إدارتها وجهود المديرة السابقة للمكتب.

قتل 23 من مليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح 30 آخرين في مواجهات عنيفة في هجوم واسع للمليشيات على مواقع الجيش الوطني غرب مدينة تعز.

وأوضح مصدر عسكري بمحور تعز، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع الجيش في الكربة والذئاب، وتباب الصغير، والمضيض والراعي في منطقة ميلات التابعة لمديرية جبل حبشي.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم وتكبيد المليشيات 23 قتيلا، ونحو 30 جريحا بينهم قيادات ميدانية.

واشار إلى أن الهجوم استمر نحو 10 ساعات، وصاحبه قصف عنيف بمختلف الأسلحة شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني والقرى المأهولة بالسكان في منطقة الضباب في خرق واضح للهدنة الأممية.



ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع منسق فريق خبراء لجنة العقوبات ديبي داش، التطورات السياسية والأمنية في اليمن وعدد من القضايا والملفات التي يدرسها فريق الخبراء.

وفي اللقاء، اطلع وزير الخارجية منسق الفريق على آخر مستجدات وجهود استعادة السلام والاستقرار في اليمن والتنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تمديد وتثبيت الهدنة والتخفيف من معاناة اليمنيين والعراقيل والعوائق التي تضعها مليشيات الحوثي أمام استكمال تنفيذ بنود الهدنة وتوسيعها بما في ذلك رفض فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واخرها هجوم المليشيات مساء امس وصباح اليوم على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة لقطع الشريان الوحيد لمدينة تعز واطباق الحصار عليها.

وقال الوزير " في الوقت الذي نطالب بفتح طرق تعز المحاصرة بموجب بنود الهدنة تشن المليشيات هذا الهجوم لاكمال حصار مدينة تعز، في تحدي صارخ لكل الجهود الدولية والمساعي لتمديد الهدنة والبناء عليها، الأمر الذي يكشف مدى استخفاف المليشيات بكل الجهود."

وأشاد بن مبارك، بعمل الفريق ومهنيته.. مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال التحقيقات في كل ما يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

من جهته، أعرب منسق الفريق عن تقديره لوزارة الخارجية على كل ما تقدمه من دعم وتسهيلات لإنجاح عمل الفريق.. مشيرا إلى أن الفريق سيستمر بالتحقيق في عدد من القضايا المتصلة بتقويض العملية السياسية وإعاقةالسلام في اليمن والذي يتطلب التعاون من جميع الفاعلين في اليمن والإقليم.

وانتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.167 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2022م، زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

وذكر المركز في بيان له، بان الالغام المنزوعة منها 11 لغمًا مضادًا للأفراد، و486 لغمًا مضادًا للدبابات، و662 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسف، ليرتفع عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر أغسطس إلى 3.709 ألغام..موضحًا ان عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" بلغ 356 ألفًا و024 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.

