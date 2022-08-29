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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس الأحد على شن هجوما عنيفا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز استمر حتى فجر اليوم الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

الحكومة الشرعية تصدر بيان بشأن هجوم ميليشيا الحوثي على منطقة الضباب بتعز

واسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 أخرين، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الانسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات ،والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها واليها، وبانها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم إلى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك".

واضاف البيان "ومع هذا التصعيد الخطير تدعوا الحكومة المبعوث الدولي إلى تحمل مسئولياته وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لجماعة الحوثي في تعز خاصة وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الاردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة".

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لتحمل مسئولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.

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ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع منسق فريق خبراء لجنة العقوبات ديبي داش، التطورات السياسية والأمنية في اليمن وعدد من القضايا والملفات التي يدرسها فريق الخبراء.

وفي اللقاء، اطلع وزير الخارجية منسق الفريق على آخر مستجدات وجهود استعادة السلام والاستقرار في اليمن والتنازلات التي قدمتها الحكومة في سبيل تمديد وتثبيت الهدنة والتخفيف من معاناة اليمنيين والعراقيل والعوائق التي تضعها مليشيات الحوثي أمام استكمال تنفيذ بنود الهدنة وتوسيعها بما في ذلك رفض فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى وخروقاتها المستمرة لوقف إطلاق النار واخرها هجوم المليشيات مساء امس وصباح اليوم على منطقة الضباب غرب مدينة تعز في محاولة لقطع الشريان الوحيد لمدينة تعز واطباق الحصار عليها.

وقال الوزير " في الوقت الذي نطالب بفتح طرق تعز المحاصرة بموجب بنود الهدنة تشن المليشيات هذا الهجوم لاكمال حصار مدينة تعز، في تحدي صارخ لكل الجهود الدولية والمساعي لتمديد الهدنة والبناء عليها، الأمر الذي يكشف مدى استخفاف المليشيات بكل الجهود."

وأشاد بن مبارك، بعمل الفريق ومهنيته.. مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لاستكمال التحقيقات في كل ما يهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

من جهته، أعرب منسق الفريق عن تقديره لوزارة الخارجية على كل ما تقدمه من دعم وتسهيلات لإنجاح عمل الفريق.. مشيرا إلى أن الفريق سيستمر بالتحقيق في عدد من القضايا المتصلة بتقويض العملية السياسية وإعاقةالسلام في اليمن والذي يتطلب التعاون من جميع الفاعلين في اليمن والإقليم.

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش ملتزمة التزامًا تامًا بوقف إطلاق النار، وفقًا للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية..مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي.

واوضح مجلي في إيجاز صحفي، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي الإيرانية، تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية والتي نتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من أبطال قواتنا المسلحة والمدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز مما يؤكد تعنت ورفض المليشيا الحوثية للهدنة الأممية.

وحيا العميد مجلي أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في متارسهم بمختلف الجبهات والثغور "وهم يقارعون المليشيات الحوثية الإرهابية ويتصدون لهجماتهم البائسة في ظل الهدنة الأممية التي تأبى المليشيات الحوثية إلا أن تتخذها جسر عبور لمزيد من الاجرام بحق أبناء الشعب اليمني".

واستعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة التطورات الميدانية في الجبهات القتالية والخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من أغسطس، مؤكدا أن المليشيا عمدت على ارتكاب (1436) خرقًا خلال ستة وعشرون يومًا، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

وقال "أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش رصدت خلال الستة والعشرين يومًا الماضية في محافظة مأرب، ارتكاب المليشيا الحوثية (309) خرقًا للهدنة، في مناطق العمود و"الاعيرف" والردهة والفليحة في الجوبة جنوب المحافظة، وفي منطقة رغوان والمخدرة والمشجح وصرواح شمال غرب المحافظة".

وأضاف مجلي "إن الخروقات الحوثية تنوعت بين استحداث متارس وخنادق وتحصينات واستهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المتنوعة ونشر القناصين، بالإضافة إلى استهداف مواقع قواتنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل نتج عنها استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش".

ولفت إلى أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 217 خرقًا للهدنة في جبهتي عبس وحرض، تنوعت تلك الخروقات بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة، والدفع بمعدات قتالية إلى مواقعها ومحاولة التسلل، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات.

وأوضح العميد مجلي، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 32 خرقا للهدنة في جبهات محافظة الضالع، تمثلت في تعزيز مواقعها بالأسلحة والعناصر واستهداف مواقع قواتنا بمختلف العيارات والأسلحة، والدفع بتعزيزات قتالية، مضيفا " كما قام طيران العدو المسير باستهداف مواقع قواتنا في قطاع الفاخر جبهة مريس نتج عن ذلك استشهاد أحد الضباط وعدد من الجرحى..مؤكدًا أن مليشيا الحوثي ارتكبت 60 خرقا للهدنة في مختلف جبهات محافظة الجوف..لافتًا إلى استمرارها بحفر الخنادق وزرع الألغام في منطقة ”حويشيان"، والدفع بالأسلحة والمعدات القتالية إلى مختلف الجبهات بالمحافظة.

وأشار إلى المليشيا الحوثية ارتكبت (15) خرقًا للهدنة في مختلف الجبهات القتالية، بمحافظة أبين..لافتًا إلى أن المليشيا فجّرت عقبة حلحل بجبهة "لودر" مما أدى إلى قطع الطريق "الذي يعد المنفذ الرئيسي بين محافظة البيضاء وأبين مما تسبب بتوقف حركة المسافرين".

وفي جبهات محافظة صعدة، تواصل المليشيات الحوثية الخروقات والانتهاكات واستهداف قواتنا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والتي بلغ عددها (20) خرقًا للهدنة في مختلف الجبهات القتالية في المحافظة.

