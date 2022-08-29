تعز..مقتل 10 جنود وإصابة آخرين في هجوم حوثي واسع على جبهة الضباب

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل عشرة من أفراد الجيش الوطني، وجرح آخرون، الاثنين، في هجوم حوثي واسع على جبهة الضباب غرب تعز (جنوب غرب اليمن) ضمن خروقاتها للهُدنة الأممية.



وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ "يمن شباب نت"، إن "عشرة جنود من أبطال الجيش الوطني استشهدوا وأصيب آخرون، بنيران مليشيا الحوثي في المعارك التي دارت في جبهة الضباب، غربي المدينة فجر اليوم".



وأوضح المصدر أن قوات الجيش والمقاومة تصدت باستبسال منقطع النظير لهجوم هو الأعنف خلال أشهر الهُدنة حيث دفعت المليشيا بعدة أنساق قتالية على مواقع (الكربة والذئاب، وتباب الصغير، والمضيض والراعي في منطقة ميلات التابعة لمديرية جبل حبشي) بهدف قطع خط الضباب المؤدي إلى مدينة تعز.



وأشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال المعارك التي استمرت لعدة ساعات.



وفجر اليوم شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران هجوماً عنيفاً على مواقع الجيش الوطني غربي مدينة تعز بهدف قطع الشريان الوحيد المؤدي إلى مدينة تعز التي تحاصرها المليشيا من بقية الاتجاهات، في ظل خروقات مستمرة للهُدنة الأممية.

