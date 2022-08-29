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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت حلقة نقاشية عقدت بمحافظة مأرب، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الاممي إلى اليمن، إلى الخروج من دائرة التجاهل للانتهاكات الكبيرة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، والتي تتسبب بواقع معيشي بائس للمرأة وتفكيك العديد من الاسر.

حلقة نقاشية بمأرب تنتقد تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المرأة اليمنية

وتناولت الحلقة بعنوان "واقع المرأة اليمنية.. بين جحيم الصراع وتطلعات السلام" والتي نظمها مركز البحر الاحمر للدراسات السياسية والامنية، وادارها المدير التنفيذي للمركز الدكتور ذياب الدبا، وشارك فيها عدد من القيادات النسوية العاملة في المجال الحقوقي والانساني، ومديري مكتبي حقوق الانسان في امانة العاصمة وفي محافظة مأرب، الجوانب البارزة للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وواقع المرأة النازحة في مخيمات النزوح في المحافظات المحررة.

وانتقدت الورشة التجاهل الدولي للانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية، ما يشجع مليشيا الحوثي في استمرارها لارتكاب المزيد من الانتهاكات وتنويعها وتطويرها والتي في غالبها ترتقي إلى جرائم حرب.

واستعرضت الحلقة، عمليات الاستقطاب والتجنيد للنساء في الصراع من قبل مليشيا الحوثي في تشكيلات مختلفة ككتائب الزينبيات، والفاطميات، والتي تستخدمها لقمع النساء واعتقالهن، والتجسس عليهن وغيرها، وتجنيد النساء في اعمال حربية استخباراتية وتنفيذ اعمال تفجيرات ارهابية واستهداف بعض الشخصيات أو قلاق السكينة العامة بالعبوات الناسفة، وضبطت عدد من الخلايا منهن، كما تزج المليشيات بالنساء بأدوار مختلفة في الاعمال القتالية.

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، أن قوات الجيش ملتزمة التزامًا تامًا بوقف إطلاق النار، وفقًا للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية..مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي.

واوضح مجلي في إيجاز صحفي، اليوم الأحد، إن مليشيا الحوثي الإيرانية، تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية والتي نتج عنها استشهاد وإصابة العشرات من أبطال قواتنا المسلحة والمدنيين وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز مما يؤكد تعنت ورفض المليشيا الحوثية للهدنة الأممية.

وحيا العميد مجلي أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في متارسهم بمختلف الجبهات والثغور "وهم يقارعون المليشيات الحوثية الإرهابية ويتصدون لهجماتهم البائسة في ظل الهدنة الأممية التي تأبى المليشيات الحوثية إلا أن تتخذها جسر عبور لمزيد من الاجرام بحق أبناء الشعب اليمني".

واستعرض الناطق الرسمي للقوات المسلحة التطورات الميدانية في الجبهات القتالية والخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من أغسطس، مؤكدا أن المليشيا عمدت على ارتكاب (1436) خرقًا خلال ستة وعشرون يومًا، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

وقال "أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش رصدت خلال الستة والعشرين يومًا الماضية في محافظة مأرب، ارتكاب المليشيا الحوثية (309) خرقًا للهدنة، في مناطق العمود و"الاعيرف" والردهة والفليحة في الجوبة جنوب المحافظة، وفي منطقة رغوان والمخدرة والمشجح وصرواح شمال غرب المحافظة".

وأضاف مجلي "إن الخروقات الحوثية تنوعت بين استحداث متارس وخنادق وتحصينات واستهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المتنوعة ونشر القناصين، بالإضافة إلى استهداف مواقع قواتنا بالطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل نتج عنها استشهاد وجرح عدد من أبطال الجيش".

ولفت إلى أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 217 خرقًا للهدنة في جبهتي عبس وحرض، تنوعت تلك الخروقات بين استهداف مواقع قواتنا بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة، والدفع بمعدات قتالية إلى مواقعها ومحاولة التسلل، مؤكدا أن قوات الجيش أفشلت كل تلك المحاولات.

وأوضح العميد مجلي، أن مليشيا الحوثي ارتكبت 32 خرقا للهدنة في جبهات محافظة الضالع، تمثلت في تعزيز مواقعها بالأسلحة والعناصر واستهداف مواقع قواتنا بمختلف العيارات والأسلحة، والدفع بتعزيزات قتالية، مضيفا " كما قام طيران العدو المسير باستهداف مواقع قواتنا في قطاع الفاخر جبهة مريس نتج عن ذلك استشهاد أحد الضباط وعدد من الجرحى..مؤكدًا أن مليشيا الحوثي ارتكبت 60 خرقا للهدنة في مختلف جبهات محافظة الجوف..لافتًا إلى استمرارها بحفر الخنادق وزرع الألغام في منطقة ”حويشيان"، والدفع بالأسلحة والمعدات القتالية إلى مختلف الجبهات بالمحافظة.

وأشار إلى المليشيا الحوثية ارتكبت (15) خرقًا للهدنة في مختلف الجبهات القتالية، بمحافظة أبين..لافتًا إلى أن المليشيا فجّرت عقبة حلحل بجبهة "لودر" مما أدى إلى قطع الطريق "الذي يعد المنفذ الرئيسي بين محافظة البيضاء وأبين مما تسبب بتوقف حركة المسافرين".

وفي جبهات محافظة صعدة، تواصل المليشيات الحوثية الخروقات والانتهاكات واستهداف قواتنا بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والتي بلغ عددها (20) خرقًا للهدنة في مختلف الجبهات القتالية في المحافظة.

