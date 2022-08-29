اليمن.. اندلاع معارك عنيفة إثر هجوم حوثي على مواقع الجيش غربي تعز

شنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر اليوم الاثنين، هجومًا هو الأعنف منذ أشهر على مواقع قوات الجيش غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر عسكري في محور تعز لـ "يمن شباب نت"، إن معارك عنيفة اندلعت فجر اليوم بين قوات الجيش مسنوداً بالمقاومة الشعبية ومليشيا الحوثي في جبهة الضباب غربي تعز.



وأضاف أن مليشيا الحوثي شنت هجوماً هو الأعنف واستمر لساعات، على مواقع الجيش في الروض والربيعي والمنعم بجبهة الضباب غربي تعز، في محاولة منها لقطع الشريان الوحيد المؤدي إلى مدينة تعز التي تحاصرها المليشيا من بقية الاتجاهات.



وأكد المصدر أن قوات الجيش تصدت للهجوم الحوثي بعد معارك عنيفة قُتل على إثرها خمسة من أفراد الجيش على الأقل وأصيب آخرون، فيما تكبدت المليشيا الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



بالتزامن من ذلك شنت المليشيا الحوثية قصفا مدفعياً مكثفا على الأحياء السكنية غربي المدينة.



ويأتي هذه الهجوم في محاولة من المليشيا الحوثية لفرض واقع جديد على الأرض بهدف التنصل من التزاماتها بفتح طرق تعز وإنهاء الحصار عنها، وذلك بالتزامن مع جولة مشاورات تنعقد برعاية الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان.

