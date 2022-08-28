الأمم المتحدة تناشد الأطراف اليمنية حماية الأطفال والمدنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - ناشدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الأحد، جميع الأطراف في اليمن، حماية الأطفال والمدنيين وإزالة الألغام الأرضية.

وقالت نائبة المدير التنفيذي لليونيسف حنان سليمان خلال زيارتها لمركز إعادة التأهيل والأطراف الصناعية ‎بعدن، إنها تناشد جميع أطراف النزاع ‎بحماية الأطفال والمدنيين اينما كانوا، والعمل على إزالة الألغام الأرضية.

وأكدت في فيديو نشر على حساب المنظمة الدولية في تويتر، أن أكثر من 10 آلاف ‎طفل قتلوا أو أصيبوا بسبب النزاع في البلد.

وأشارت إلى أن المنظمة الأممية تدعم علاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والوخيم في 4500 مركز علاج خارجي و34 مركزاً للتغذية العلاجية في جميع أنحاء اليمن.

