العليمي يتجه الى تعيين ( هادي ) في منصب رئاسي مهم

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يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر ان هناك قرارات جمهورية سوف تصدر وعلى راسها تعيين العميد ناصر عبدربه منصور هادي قائد لالوية الحماية الرئاسية. الجدير ذكره ان ناصر عبدربه منصور هادي شغل المنصب في عهد والده وتم التوافق على تعيينه قائد لالوية الحماية الرئاسة برغبة من رئيس المجلس الدكتور رشاد وتوافق غالبية اعضاء المجلس. هذا ومن المقرر عودة الوية الحماية الرئاسة إلى العاصمة عدن واستلامها قصر المعاشيق خلال ايام.

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